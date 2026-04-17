Александр Лукашенко сравнил белорусскую "диктатуру" и американскую "демократию"

Встреча Лукашенко и Трампа, большая сделка и ее условия, отношения Беларуси и Евросоюза, дружба нашего Президента с мировыми лидерами. А еще перед кем отчитывается Президент? И что будет с Беларусью после Лукашенко?

17 апреля Президент дал большое интервью телеканалу RT. Интервьюер главы государства - журналист телеканала Рик Санчес, ведущий авторской программы "Эффект Санчеса". Каждый его выпуск набирает десятки миллионов просмотров. Участниками программы в разное время были помощник Президента России Владимир Мединский, глава МИД Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и другие.

Гость ответил и на вопросы белорусских журналистов, поделившись впечатлениями от беседы с главой государства.

Рик Санчес, ведущий телеканала RT:

"Я работал на CNN, NBC, Fox News, а сейчас я работаю с RT. И поверьте, здесь я чувствую гораздо больше журналистской независимости, я сам все решаю, сам пишу свое шоу, решаю, с кем брать интервью, где и когда. Я чувствую гораздо больше свободы. К слову, интервью, которое мы проводили сегодня, оно было не заготовленное. Это была свободная беседа, мы свободно обменивались идеями. Это было очень интересно. И если Лукашенко диктатор, то я королева Англии".

Само интервью с главой государства длилось без малого два часа. Без "воды" и типичных в таких случаях вопросов.

Как отметил в ходе беседы журналист RT Рик Санчес, на Западе бытует мнение, что в Беларуси существует диктатура, в то время как США представлены образцом демократии. Но несмотря на то что к власти в Америке каждые 4 года приходит новый человек, политическая ситуация в стране не меняется. В то же время в Беларуси на протяжении более чем 30 лет наблюдается последовательное и поступательное развитие, а глава государства пользуется поддержкой народа.

В этой связи журналист задался закономерным вопросом, действительно ли в Америке существует демократия, а в Беларуси - диктатура.

"Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека. Все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы", - заявил Александр Лукашенко.

Президент привел конкретный пример, который подтверждает его точку зрения. Он напомнил, что в первый день атаки США и Израиля на Иран удару подверглась школа для девочек. В результате погибли около 200 человек, в основном дети.

"Вы разбомбили школу (к примеру, школу) в независимой, суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас и ничем вам не угрожала. Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя - почти 2 сотни человек. А сколько погибло из-за того, что вы поощряли бомбежки Израиля (речь про удары по сектору Газа - прим. ред.)? О каких правах человека вы говорите?" - задал риторический вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что подобная политика противоречит главному человеческому праву - праву на жизнь. "Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право - право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Вот вам один только факт, который полностью перечеркивает все, что вы говорили (о правах человека - прим. ред.)", - сказал белорусский лидер.

Президент констатировал, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека. В случае войны с Ираном речь идет про желание заполучить контроль над нефтью и газом. "Эти интересы (нефть и газ - прим. ред.) вами добываются любым способом, в том числе военным. Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека - это основа диктатуры", - заявил он.

Кроме того, считает Александр Лукашенко, демократии нет и внутри самих Соединенных Штатов: "Вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так, может быть, у вас диктатура внутри страны?"

В этой связи глава государства выразил точку зрения о том, что Америка могла бы поучиться демократии у Беларуси. "У нас - я об этом давно говорил - демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека… О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека - какие у него права? Он мертвый", - заключил белорусский лидер.