Беларусь намерена развивать сотрудничество с Кенией быстро и оперативно, заявил Лукашенко

Беларусь намерена развивать сотрудничество с Кенией по примеру других стран Африки - быстро и оперативно. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 9 декабря на встрече со спикером Сената Республики Кения Амазоном Джеффа Кинги, сообщает БЕЛТА.

Приветствуя зарубежного гостя, глава государства в начале встречи отметил: "Хорошо, что вы приехали. Народная дипломатия на самом высоком уровне имеет всегда большое значение". В этой связи Президент вспомнил про свой визит в Кению, состоявшийся в декабре 2023 года, и переговоры с Президентом этой страны Уильямом Руто. "Я очень хорошо помню свой визит в Кению. Передайте самые добрые пожелания Президенту Кении. Как мне показалось, это очень добрый и порядочный человек. Пусть это был короткий визит, но я помню даже детали", - сказал белорусский лидер.

"Я обещал Президенту: если что-то сможем для вас сделать, мы готовы сделать", - добавил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Кения, наряду с другими государствами Африканского континента, уже хорошо знакомая для Беларуси страна. Он предложил более активно действовать, чтобы подписать дорожную карту сотрудничества (ее проект находится на рассмотрении кенийской стороны) и выработать соответствующий план. "Нам надо на основании этой дорожной карты разработать соответствующий план наших действий. То есть актуализировать дорожную карту с учетом потребностей двух государств. Когда есть план, есть ответственные люди за реализацию тех или иных пунктов, направлений, тогда будет и результат", - отметил глава государства.

Тем более что у Беларуси уже есть положительные примеры развития взаимоотношений со странами Африки. Совсем свежий пример - Алжир, где глава государства недавно побывал с официальным визитом. "Алжир - огромная страна, которая с удовольствием готова с нами сотрудничать, и мы уже имеем конкретные наработки, конкретные контракты, не только намерения, меморандумы", - заметил Президент.

"Словом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной. Опыт уже есть (сотрудничества со странами Африки. - Прим. БЕЛТА), - подчеркнул белорусский лидер. - Думаю, что с Кенией, коль есть хорошие примеры, мы будем сотрудничать так же оперативно и быстро, как с Зимбабве, Экваториальной Гвинеей, Нигерией, Алжиром, Египтом и так далее. Словом, мы открыты для вашей страны".

Торгово-экономические отношения Беларуси и Кении в последние годы характеризуются положительной динамикой. Объем взаимной торговли колеблется в пределах 7,2-13,6 млн долларов. Наибольших показателей он достигал в 2020 году - 40,6 млн долларов. В 2024-м белорусско-кенийский товарооборот сложился на уровне 13,6 млн долларов, увеличившись по сравнению с 2023-м на 40 %. На тот же показатель стороны уже вышли за десять месяцев этого года (в январе - октябре 2025-го). При этом Беларусь импортирует из Кении гораздо больше, чем экспортирует. Из этой африканской страны завозятся срезанные цветы, фрукты, семена для посева. В числе товаров, которые Беларусь поставляет в Кению, зерна злаков, устройства на жидких кристаллах и лазеры.