Дорожная карта и миллиардные инвестиции: лидеры Беларуси и Омана обсудили достигнутые договоренности

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. 1 декабря у белорусского лидера состоялись переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Они прошли дома у султана - жест, который в дипломатии говорит о доверии, уважении и особом отношении к высокому гостю.

Лидеры обсудили реализацию уже достигнутых договоренностей - дорожную карту, подписанную в октябре 2025 года, и новые совместные проекты.

Экономика Омана находится в процессе диверсификации, хотя нефть и газ по-прежнему играют ключевую роль, обеспечивая значительную часть доходов. В настоящее время страна активно развивает другие секторы, такие как логистика, туризм, промышленное и сельскохозяйственное производства. Также развивается инфраструктура, включая специальные экономические зоны и современные порты.

Борт номер 1 проделал путь почти в 12 тыс. км. Сначала из Минска в Бишкек Александр Лукашенко направился на саммит ОДКБ, потом в Мьянму с официальным визитом, оттуда - в Оман с рабочим.

По прилете Александра Лукашенко встречал президент Оманского инвестиционного агентства, что символично, ведь Оман инвестирует миллиарды долларов в экономику Беларуси. И это только начало.

Восточный менталитет - дело тонкое. Репутация много значит в арабском мире, а Беларусь в регионе очень хорошо знают. 1 декабря переговоры Александра Лукашенко с султаном прошли дома у лидера Омана. Такой формат встречи исключительный. На языке дипломатии это означает уважение и особое отношение к высокому гостю, ведь домой приглашают только самых близких людей, которым можно доверять.

Здесь очень любят символизм во всем. Слова не расходятся с делом, да и о планах и договоренностях не принято сразу распространяться. Переговоры Александра Лукашенко и Султана Омана проходили за закрытыми дверями, ни слова о делах "на камеры", а только минутная съемка. Таковы местные протокольные правила. По итогам переговоров эксклюзивными подробностями с телеканалом "Первый информационный" поделилась пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

На переговорах лидеры обсудили ход реализации дорожной карты сотрудничества, подписанной в октябре 2025 года в Минске, с акцентом на конкретные проекты в сфере продовольственной безопасности и промышленности. Отдельно остановились на развитии взаимодействия в сельскохозяйственной сфере.

"Как отметил наш Президент, желающих работать с Оманом много во всем мире, но у нас очень много точек соприкосновения. Беларусь и Оман - соизмеримые страны, это тоже очень важный фактор. Если говорить о конкретных сферах, мы уже об этом сообщали, в первую очередь я бы отметила сотрудничество в сфере сельского хозяйства, в частности, молочного и мясного животноводства. Мы многое можем здесь предложить: масло, сухое молоко, мясная продукция. Обо всем этом шла речь. Но Беларусь хочет, чтобы Оман инвестировал в нашу страну и производил сам. Как я уже сказала, Оман - для нас очень понятный и соизмеримый партнер. В Беларуси уже созданы и будут дальше создаваться все необходимые условия. Оман интересует наши компетенции, технологии, особенно в сфере сельского хозяйства. Здесь также было заявлено, что мы будем оказывать всемирную поддержку, будем помогать. В Омане в целом уделяют большое внимание продовольственной безопасности, поэтому для них также важно, как было отмечено, создавать свои производства в Беларуси. Еще одна важная сфера в наших отношениях - это деревопереработка. Большой инвестиционный проект, о котором уже давно было сказано, - это строительство целлюлозного комбината в Беларуси. Президент Беларуси и Султан Омана обсудили ход реализации этого важнейшего в наших отношениях проекта и отметили хороший прогресс. О сотрудничестве в других сферах также шла речь: это и промышленность, и туризм. Точек соприкосновения много во всех сферах. Самое главное, как было отмечено, это темпы. Современный мир таков, что нужно все время ускоряться - это залог нашего перспективного взаимовыгодного сотрудничества", - прокомментировала Наталья Эйсмонт.

Сотрудничество Беларуси и Омана всего за год набрало солидный оборот. Сначала Президент Беларуси прилетел в Оман с визитом, потом были обмены делегациями различного уровня. Полтора месяца назад Султана Омана белорусский лидер принимал в Минске, в том числе у себя дома.

Белорусы теперь летают в Оман без визы, прямой рейс есть. В Маскате и Минске будут открыты посольства, это гарантии для граждан.

Оман проинвестирует почти 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-картонного комбината, откроются несколько совместных машиностроительных предприятий - это работа для МАЗа и "Амкодора". Беларусь укрепит продовольственную безопасность на Ближнем Востоке.

Такой стремительный прогресс за короткий временной отрезок воодушевляет. На Ближнем Востоке, в странах Персидского залива, у Беларуси безупречная репутация. Там предпочитают работать напрямую с лидером, семьей, а личные гарантии Президента - знак качества.

Хаял Муаззин, журналист-международник (Иран):

"Визит Александра Лукашенко в Оман является важным шагом, который можно рассматривать как часть стратегии Беларуси по укреплению экономической и дипломатической связи в регионах Персидского залива. Оман, обладающий стратегическим расположением и выступающий в роли нейтрального игрока в сложных региональных конфликтах, предоставляет уникальную возможность для двухстороннего сотрудничества. Визит Александра Лукашенко в Оман - это не только укрепление связей с этой страной, но и важный шаг расширения присутствия Беларуси на Ближнем Востоке. Минск сделал правильную ставку, налаживая стратегическое отношение с ключевыми странами Ближнего Востока. Успешные договоренности с Ираном, Оманом, Пакистаном демонстрируют то, что Беларусь может играть важнейшую роль в формировании многополярного мира".

Оманская экономика, как и других стран Персидского залива, изначально была завязана исключительно на добыче и экспорте нефти и газа. Но в последнее время руководство Омана активно работает над диверсификацией экономики. Идет значительный рост других секторов, промышленный составляет около 15 % ВВП. Ключевые отрасли: производство химикатов, пластмасс и металлов. Правительство создает новые промышленные зоны и предоставляет возможности для старта проектов иностранным и местным компаниям.

Несмотря на ограниченные водные ресурсы, Оман активно развивает сельскохозяйственный сектор для увеличения производства фруктов и овощей. Нужны и технологии, и совместные предприятия. Производство молочной продукции и детского питания - в приоритете.

Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока (Россия):

"На Беларусь они смотрят, во-первых, как на поставщика продовольственных товаров, в том числе молочной продукции, поставщика удобрений, способных резко изменить динамику собственного аграрного производства в Омане. Здесь они заинтересованы еще и в технологиях, которые позволили бы увеличить урожайность".

Оман стремится стать крупным логистическим центром в регионе, используя свое стратегическое расположение на мировых торговых маршрутах. Логистический сектор составляет около 5 % ВВП, правительство планирует увеличить эту долю, развивая транспортную инфраструктуру. Мощности порта "Сохар" на берегу Оманского залива станут хабом для белорусских товаров. Местные рекламируют беспрепятственный морской доступ, современные средства логистики, беспроблемное сообщение со странами Персидского залива. Восточная Африка рядом, оттуда можно реэкспортировать белорусские товары.

Во время своего прошлого визита в Оман Президент Беларуси высоко оценил логистические возможности СЭЗ "Сохар". Создать здесь хаб - центр белорусских товаров - было предложением Султана Омана.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Для Омана большой интерес представляют торговые возможности Беларуси, потому что Беларусь является хабом для движения товаров в Европу. В этом отношении Беларусь является торговым перекрестком цивилизаций. Оман заинтересован, чтобы через Беларусь товары и ресурсы Омана пошли в Европу, чтобы Беларусь стала серьезным торговым партнером и посредником, который представлял бы торговые интересы Омана в Европе. Во-вторых, Оману очень интересны технологии, потому что Беларусь является в сфере IT одним из мировых лидеров. Множество других вопросов может быть интересно для Омана, начиная от автомобилестроения и заканчивая сельским хозяйством и агротехнологиями".