"Искать новые методы" - Лукашенко рассказал, как нужно бороться с наркотрафиком и другими проблемами

В интервью американской телекомпании Newsmax TV Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил, как и что США нужно делать с тем потоком наркотиков, который идет из Венесуэлы в страну.

Жена спецпосланника президента США Джона Коула Грета Конвей Ван Састерен, которая ведет авторскую программу на телеканале Newsmax TV, отметила, что, к примеру, фентанил идет из Мексики, другие наркотики производятся в Колумбии и других странах Латинской Америки, а через Венесуэлу попадают в США.

На это утверждение белорусский лидер спросил, уверены ли, что идет такой поток наркотиков, о котором в США так много сегодня говорят? "Мы тоже с вашими делегатами обсуждали этот вопрос. Наркотики, как и многое другое - торговля людьми, проституция, оружие - реалии нашего времени. С этим надо бороться, но ракетами наркотики не победишь. Это война, это борьба. В США правильно начали борьбу против миграции и наркотиков. В этом президент США Дональд Трамп молодец, что поднял эту тему. Против этого мы будем бороться", - добавил глава государства.

Александр Лукашенко уверен, что нужно договариваться и определять совместные меры борьбы. Он провел параллель с Беларусью, ведь в нашу страну также с азиатского Востока через Россию, Беларусь, в просвещенную Европу, в "райский сад", идут наркотики. "Они туда идут, потому что там их используют больше, чем где-нибудь. Спрос есть большой, поэтому и идут наркотики, но мы на границе установили жестокий заслон", - рассказал белорусский лидер.

Глава государства заявил, что может спорить по этому вопросу, кто жестче борется против наркомании, нежели белорус. В республике, к слову, идет железная борьба, начиная изнутри. "Если ты распространяешь наркотики, то можешь не выйти из тюрьмы. Мы ведем эту бескомпромиссную борьбу, но что сделали европейцы? Они взяли, закрыли границу, ввели против нас санкции", - напомнил Александр Лукашенко.

Обращаясь к журналистке, он спросил, если бы США набросили петлю на шею, там бы защищали тех, кто их решил казнить? "Я что, в этой ситуации должен защищать Европу? Зачем? Они меня душат, а я должен их защищать от наркотиков? Точно так и вы. Вы не должны душить Венесуэлу, а должны найти компромисс. Мы ведь с европейцами (поляками, литовцами, латышами, украинцами) серьезно боролись с наркотиками", - вспомнил белорусский лидер.