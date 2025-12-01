Исключительный жест доверия и уважения: переговоры лидеров Беларуси и Омана прошли дома у султана

Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. 1 декабря у белорусского лидера состоялись переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Они прошли дома у султана. Такой формат встречи - исключительный жест, который в дипломатии говорит о доверии, уважении и особом отношении к высокому гостю.

На Востоке очень любят символизм во всем. Слова не расходятся с делом, да и о планах и договоренностях не принято сразу распространяться.

Переговоры Президента Беларуси и Султана Омана за закрытыми дверями

Переговоры Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида прошли за закрытыми дверями. Ни слова о делах на камеры, только минутная съемка - таковы местные протокольные правила.

Развитие сотрудничество Беларуси и Омана за последние годы

Оман, декабрь 2024 год

Контакты Минска и Маската активизировались в конце 2024 года. Сначала Президент Беларуси прилетел в Оман с визитом, потом были обмены делегациями различного уровня.

Минск, октябрь 2025 год

Полтора месяца назад Султана Омана белорусский лидер принимал в Минске, в том числе у себя дома.

Белорусы летают в Оман без визы

Каких договоренностей достигли к этому моменту? Есть дорожная карта сотрудничества с акцентом на экономике. Белорусы теперь летают в Оман без визы. Прямой рейс уже есть, планируется еще один.

В Маскате и Минске будут открыты посольства, а это гарантии для наших граждан. Оман проинвестирует почти 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-картонного комбината.

Откроются несколько совместных машиностроительных предприятий - это работа для МАЗа и "Амкодора". Беларусь укрепит и продовольственную безопасность на Ближнем Востоке.

Порты Омана - хаб для белорусских товаров