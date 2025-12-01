3.72 BYN
2.91 BYN
3.37 BYN
Исключительный жест доверия и уважения: переговоры лидеров Беларуси и Омана прошли дома у султана
Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Омане. 1 декабря у белорусского лидера состоялись переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Они прошли дома у султана. Такой формат встречи - исключительный жест, который в дипломатии говорит о доверии, уважении и особом отношении к высокому гостю.
На Востоке очень любят символизм во всем. Слова не расходятся с делом, да и о планах и договоренностях не принято сразу распространяться.
Переговоры Президента Беларуси и Султана Омана за закрытыми дверями
Переговоры Александра Лукашенко и Хайсама бен Тарека Аль Саида прошли за закрытыми дверями. Ни слова о делах на камеры, только минутная съемка - таковы местные протокольные правила.
Развитие сотрудничество Беларуси и Омана за последние годы
Оман, декабрь 2024 год
Контакты Минска и Маската активизировались в конце 2024 года. Сначала Президент Беларуси прилетел в Оман с визитом, потом были обмены делегациями различного уровня.
Минск, октябрь 2025 год
Полтора месяца назад Султана Омана белорусский лидер принимал в Минске, в том числе у себя дома.
Белорусы летают в Оман без визы
Каких договоренностей достигли к этому моменту? Есть дорожная карта сотрудничества с акцентом на экономике. Белорусы теперь летают в Оман без визы. Прямой рейс уже есть, планируется еще один.
В Маскате и Минске будут открыты посольства, а это гарантии для наших граждан. Оман проинвестирует почти 1,5 млрд долларов в строительство целлюлозно-картонного комбината.
Откроются несколько совместных машиностроительных предприятий - это работа для МАЗа и "Амкодора". Беларусь укрепит и продовольственную безопасность на Ближнем Востоке.
Порты Омана - хаб для белорусских товаров
Оман стремится стать крупным логистическим центром в регионе, используя свое стратегическое расположение на мировых торговых маршрутах. Логистический сектор составляет около 5 % ВВП, и правительство планирует увеличить эту долю, развивая транспортную инфраструктуру. Мощности порта Сохар на берегу Оманского залива станут хабом для белорусских товаров. Местные рекламируют беспрепятственный морской доступ, современные средства логистики, беспроблемное сообщение со странами Персидского залива - ж/д, авто-, авиа-. Да и Восточная Африка рядом. Оттуда можно реэкспортировать белорусские товары.