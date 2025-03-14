Лукашенко: Благодаря межрегиональному сотрудничеству Беларусь и Россия сохранили единство

Беларусь и Россия сохранили единство благодаря межрегиональному сотрудничеству. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.

Глава государства отдельно остановился на теме региональной работы. "Если говорить совсем уж откровенно, то Союзное государство живет благодаря вам (парламентарии в Совете Федерации являются представителями регионов РФ - прим. ред.), - сказал он. - Мы сделали ставку на работе с регионами, и благодаря вам мы сохранили наше единство".