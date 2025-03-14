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Лукашенко: Благодаря межрегиональному сотрудничеству Беларусь и Россия сохранили единство
Беларусь и Россия сохранили единство благодаря межрегиональному сотрудничеству. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время выступления в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.
Глава государства отдельно остановился на теме региональной работы. "Если говорить совсем уж откровенно, то Союзное государство живет благодаря вам (парламентарии в Совете Федерации являются представителями регионов РФ - прим. ред.), - сказал он. - Мы сделали ставку на работе с регионами, и благодаря вам мы сохранили наше единство".
"Сегодня мы, президенты и правительства, прислушиваемся и реализуем предложения и проекты руководителей на местах. Маховик всестороннего взаимодействия с регионами у нас раскручен в полной мере. Процесс разноскоростной, и где-то хотелось бы поднажать. Но мяч не на нашей стороне, Беларусь для России открыта, несмотря на разные потенциалы", - отметил глава государства.