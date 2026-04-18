Лукашенко: Ближневосточный конфликт стал для Вашингтона бездумной авантюрой

Возможности США вовсе не безграничны, а Трамп показал всем истинное лицо Америки. Ближневосточный конфликт стал для Вашингтона бездумной авантюрой. Об этом заявил Президент Беларуси в интервью телеканалу RT.

Интервьюером Александра Лукашенко стал журналист Рик Санчес, ведущий авторской программы "Эффект Санчеса". Каждый его выпуск набирает десятки миллионов просмотров. За свою карьеру Санчес брал интервью у четырех президентов США, а также Фиделя Кастро, Михаила Горбачева и других политиков. С белорусским лидером в беседе затронули разные темы: встречу Лукашенко и Трампа, условия большой сделки, ядерное оружие, результаты выборов 2020 года, отношения Беларуси и Евросоюза и, конечно, события на Ближнем Востоке. Почему "светлое будущее" не за горами? И возможно ли обеспечить его для всех, чтобы страны не противостояли друг другу, а стояли плечом к плечу? Президент сделал ставки.

Возможен ли мир без геополитических игр?

"Дай бог, чтобы это время наступило, - сказал Президент. - Мне трудно, исходя из нынешней обстановки и ситуации, поверить, что такое время придет".

В этом контексте глава государства обратил внимание на особую роль Президента США Дональда Трампа. "Несмотря на отдельные глупости, несмотря на импульсивность некоторую, Трамп для этого (для наступления в будущем всеобщего мирного времени. - Прим. ред.) сделал многое. Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"По своей мощи (США. - Прим. ред.) - супердержава, но не суперсила", - добавил он. Правильность этого утверждения, по словам Президента, показали события на Ближнем Востоке - бездумная авантюра в Иране.

В отсутствии суперсилы у США смогли убедиться все, включая Китай, который Штаты рассматривают как своего главного врага. Президент Беларуси считает, что если американцы не смогли справиться с Ираном, то уж с Китаем - тем более. "Не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они (США. - Прим. ред.) справиться никогда не смогут", - сказал белорусский лидер.

Он также предупредил насчет возможного противостояния с Россией: "Россия огромная территория, там они ничего не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал".

"Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. Это главное", - подчеркнул глава государства. По его словам, есть надежда, что американцы, осознав это, будут считаться не только с Китаем и Россией.

"Вы, американцы, должны остановиться и понимать, что кроме интересов США - Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее… Кроме ваших интересов, даже в Западном полушарии, есть страны, у которых есть свои интересы", - обратил внимание белорусский лидер.

Говоря о роли Дональда Трампа, Президент Беларуси подчеркнул: "Он очень много сделал плохого. Но и он показал всему миру истинное лицо Соединенных Штатов Америки и возможности Соединенных Штатов Америки. Они не безграничны. Эта ситуация может привести к тому, что американцы вынуждены будут считаться с интересами другими, а значит, светлое будущее не за горами".

Многовекторная политика Беларуси исходит из экономики

Рик Санчес спросил Президента Беларуси и о многовекторной политике нашей страны. Она исходит из экономики, и проводится в интересах белорусского народа, - подчеркивает Александр Лукашенко.

Глава государства прокомментировал белорусско-американские переговоры, несколько раундов которых состоялось в Минске. Белорусский лидер обратил внимание, что в том числе в России его порой упрекают в том, что он ведет диалог с Вашингтоном. Однако этот диалог не ведется против ближайших союзников Минска - Москвы и Пекина, о чем Александр Лукашенко высказывался уже не раз. Кроме того, именно Россия и Китай выручили Беларусь, когда Запад вводил санкции в отношении республики.

"Если в России меня кто-то упрекает, что я веду переговоры с американцами, я могу задать им вопрос: а вы что, не ведете с американцами диалог? Ведете. Но я веду диалог с американцами не против России и не против Китая, - заявил Александр Лукашенко. - На первой встрече я им сказал: ребята, Россия и Китай - это наши давние не просто партнеры, а друзья. И когда вы, американцы и европейцы, вводили против нас санкции, Китай и Россия открыли нам дверь. Мы за счет этого фактически были спасены. Почему я должен сегодня против них вести какой-то диалог и какую-то политику?"

Президент подчеркнул, что Беларусь и Россия подписали самый тесный договор - Договор о создании Союзного государства, который определяет отношения между двумя странами. "Пытаемся выстроить некое союзное государство, идем как по тонкому льду, что-то пытаемся сделать. Что, американцы и Запад этого не знали? Знали! И я свято соблюдаю этот договор" - добавил он.

Вместе с тем, констатировал белорусский лидер, он прекрасно понимает, что Запад давно ставил цель настроить бывшие советские республики против России. "Вы всегда и нас, и Украину, и другие постсоветские республики провоцировали против России. И Володя Зеленский что-что, а это знал. Я тоже знал и знаю сейчас", - сказал он.

Александр Лукашенко также заверил, что ему хорошо известно, как к нему относятся на Западе: "Какие бы со мной переговоры Запад ни вел, я прекрасно понимаю, что я не их сукин сын. Они с удовольствием меня пережуют и выплюнут. Я это прекрасно понимаю. Но и в такой ситуации (потому что я Президент этой страны, белорусского народа) я вынужден и должен исходить из интересов народа, а не собственных интересов".

В этой связи глава государства пояснил, что Беларусь вынуждена проводить многовекторную политику, которая продиктована экономикой. "Мы больше половины материальных средств и услуг, которые производим, продаем на внешних рынках. У нас открытая экономика, поэтому мы вынуждены свои интересы видеть на Западе, в России, Китае и в Африке. Туда, куда все идут - и Россия, и американцы. Это наш интерес для того, чтобы, как я недавно сказал, жить. Не выживать, а жить. Это наш интерес, он исходит из жизни. За что нас упрекать? Не за что", - заявил он.

В чем проблема западных лидеров?

Также журналист RT поднял вопрос доверия к политическим лидерам. В Западной Европе подавляющее их большинство столкнулось с кризисом электоральной поддержки. В чем причина?

Во время разговора журналист Рик Санчес рассказал о высоком уровне поддержки Президента Беларуси со стороны населения. С его слов, данные опросов, проведенных белорусскими социологами, показывают поддержку 78 % населения страны. Схожую цифру - около 70 % - дают и западные социсследования. "Некоторые западные лидеры типа Трампа, Макрона, Стармера - они все вместе взятые, возможно, не обладают такой поддержкой своего населения и они лишь мечтают о том, чтобы их так поддерживали, - сказал интервьюер. - Может быть, они и говорят, что вы диктатор, и вот так к вам относятся именно потому, что, возможно, завидуют цифрам?"

"Среди политиков определенная зависть друг к другу у нас есть. Это действительно так, - сказал глава государства. - Вы абсолютно правы, я тоже об этом часто думаю. Дай бог, чтобы у какого-то западного политика было не 78 %, не 80 %, но хотя бы 60 % (поддержки населения. - Прим. ред.)".

Александр Лукашенко подчеркнул, что беда и проблема многих западных лидеров в том, что они, приходя к власти, ведут себя так, чтобы извлечь максимальную личную выгоду за короткое время, вместо того чтобы действовать в интересах народа. Это касается, например, и Президента Франции Эммануэля Макрона, и канцлера Германии Фридриха Мерца. "Они временщики. Пришли, схватили и ушли - вот основа их политики. Они не думают о народе Франции, Германии и так далее. И в этом их проблема. Они нас когда-то учили: Россию, нас, Казахстан, Украину, другие страны. А сейчас они к нам должны приезжать учиться и делать соответствующие выводы. Учиться и делать выводы они не хотят", - сказал Президент.