Лукашенко: Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на освобождение к концу декабря Курской области России и подвижки с мирными переговорами. Об этом он заявил в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани, пишет БЕЛТА.

Глава государства в интервью повторил свой ранее озвученный тезис о том, что ситуация вокруг возможных мирных переговоров сейчас поменялась. Если раньше речь шла о том, что мир в Украине возможен при согласии США и Европы - коллективного Запада, то сейчас они уже больше хотят мира, чем сам Владимир Зеленский. "Он уперся напрочь", - заявил Александр Лукашенко.

С другой стороны, Запад не может воздействовать на Зеленского, просто не дав очередной порции денег и оружия, ведь это равносильно потере лица.

Поэтому Запад этим путем не идет, но видят, что происходит на земле, где Россия уверенно, потихонечку, шаг за шагом, но продвигается на фронте. В той же Курской области продвигается вперед. Они же это все видят и оценивают. И оценивают по достоинству, не так как Володя Зеленский. Они понимают, что может наступить крах Украины, а крах Украины - это крах всего коллективного Запада, потому что они ввязались в эту войну. И сейчас надо как-то замириться. Но уперся Володя Зеленский Александр Лукашенко

По его словам, сейчас такой момент, когда идет эта ломка. "И зашевелился он (Зеленский. - Прим. БЕЛТА) чуть раньше, и сейчас особенно, со своими "планами победы". Это призывы фактически к мирным переговорам, а в России тоже уже поменялась точка зрения. На земле Россия движется вперед, на земле многое поменялось, на фронте", - поделился размышлениями глава государства.

Он обратил внимание, что "курская авантюра" украинцев ситуацию серьезно поменяла. "Россию тоже - сегодняшняя ситуация изменилась, будем разговаривать по-другому, в другом месте и по другим вопросам. Ну может так сказать? Пока еще не совсем сказала, но может сказать. Но я доволен, что россияне и Владимир Путин занимают такую конструктивную позицию. Украинцам надо учитывать эту позицию, - отметил Александр Лукашенко. - Будем надеяться, что к концу декабря Курская область будет освобождена. И будут какие-то подвижки в плане переговоров. Мы готовы действовать в этом направлении".

Фото: belta.by

Говоря о состоявшихся недавно своих закрытых переговорах с представителями Запада, Президент констатировал, что и там уже осознают, что война - это вина двух сторон. "Сейчас прямо на переговорах мне сказали, что да, мы согласны. Здесь надо взять вину на себя двум сторонам. И Украине, а не только гнобить Россию. Это говорит Запад. Это уже определенные подвижки", - заметил он.