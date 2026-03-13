Лукашенко: Молоко сейчас прибыльно, надо и говядину сделать такой же рентабельной
Развитие аграрной сферы и в целом Дрибинского района. Президент 13 марта работал в Могилевской области. Цель - решить вопросы одного из самых отдаленных уголков страны. Посмотреть на то, как соблюдается порядок в целом, и, конечно, как развивается животноводство, которое дает и работу, и прибыль. Обсудили детали и на молочно-товарном комплексе, и на племенном заводе. В строительстве нужно исключать бюрократизм. Обслуживание комплексов, комфорт для стада - все это в итоге выражается в конкретных цифрах заработков.
Дрибинский район - это почти край Могилевской области. Рядом еще 2 района (Горецкий и Мстиславский), дальше Темный Лес. Это совершенно реальный населенный пункт и, собственно говоря, граница. Производств здесь нет, только сельское хозяйство. Поэтому критично, чтобы оно приносило деньги и держало людей.
Племзавод по разведению герефордской породы
Племенной завод, как один из таких прибыльных объединений. Выращивают здесь коров для разведения. Порода не совсем типичная тому, что можно увидеть на молочно-товарных фермах. Называется герефордская. По своей сути мясная. У нее чуть-чуть другие условия содержания, но все равно основное - это чистота, ветуход и корма. Вот с кормов (Президент увидит тюки на полях, пока будет лететь) и порядка в целом и начнется разговор в этой командировке Первого.
Порядок на полях
По прибытии в Дрибинский район глава государства начал с критических замечаний. Причем они касались не только Могилевской области. Президент с борта вертолета обратил внимание, что местами на полях с осени не была убрана солома. "По маршруту между Борисовом и Березино", - уточнил Александр Лукашенко.
Глава государства также напомнил о поручении по вовлечению в сельхозоборот земель, на которых располагались старые фермы. "Возьмите и договоритесь с военными, милицией... С кем угодно. Но надо в этом году навести порядок. Надо распахать эти земли", - сказал он.
Рабочая поездка Президента в Могилевскую область
Глава Администрации, к слову, уполномоченный по региону в целом. И вообще родом из Белыничей. Поэтому, как и все, свою область знает лучше других. Не говоря уже про то, что это родные места самого главы государства, где он в том числе работал руководителем хозяйства. О том, что аграрную сферу здесь надо поддерживать всеми возможными способами, сегодня, 13 марта, поговорят не раз. Племзавод как раз из таких новых вариантов, "как зарабатывать в сфере АПК деньги".
В Дрибинском районе после того, как в 2021 году было принято решение об организации племзавода по выращиванию КРС, здесь отремонтировали, реконструировали, построили необходимые помещения. Все работы провели за счет собственных средств и привлечения кредитов, по которым сейчас своевременно рассчитываются.
Все очень компактно. Несколько отделений, телята до 6 месяцев находятся с мамами.
"Вот это я понимаю, когда ребеночек рядышком находится с мамой, отдыхают спокойно", - похвалил Президент.
Герефордские коровы не те, от которых ждут удоев. При этом на продажу хорошо уходят и телочки, и бычки. У тех, кто покупает, племенные цели.
Кто покупает белорусских коров на разведение
"У нас рынок экспорта - это в основном Таджикистан, Узбекистан и Грузия. На Кавказ. Очень пользуются спросом и бычки, и телочное поголовье. В Узбекистане сделали племенные фермы с белорусским скотом. И в Грузии на следующей неделе будут обсуждать создание там мясной фермы по абердин-ангусской породе с белорусским скотом", - доложили Президенту.
Сама ферма, кстати, вообще не новая. В 2021 году ее выкупили и начали по чуть-чуть приводить в порядок. Много света, возможность для животных выйти на солнышко, свежая подстилка и круглосуточный ветконтроль - с этого начинается зарабатывание денег.
Александр Лукашенко ориентирует на более быстрое развитие племенного животноводства в Беларуси.
"Если ты можешь продавать на экспорт сейчас и есть хороший спрос, ты (обращаясь к гендиректору Белплемживобъединения Руслану Березовику - прим. ред.) говори, что надо. Мы сделаем. Это будет хороший окупаемый проект. Надо им зеленую улицу, коль есть спрос на эту продукцию, - подчеркнул белорусский лидер. - Нам надо в Дрибин вкладываться. Надо вложиться, мужики здесь могут работать. В этом плане мы поможем. Должны быть порядок и железная дисциплина. Это зависит от руководителя".
Потенциал мирового рынка говядины
Мировой рынок говядины развивается. И вот тут можно было бы ставить точку. Потому что "развивается" - это ключевое. Только Китай постоянно прибавляет по импорту, т. е. готов покупать как минимум 4 млн т в год. Плюс весь Восток со своей сертификацией "Халяль" смотрит именно на такой вид мяса как на выход.
Рентабельность белорусского мяса
"Молоко сейчас прибыльно, рентабельно. Надо и говядину сделать такой же рентабельной. 18 % рентабельность. Но мы об этом не думаем. Поэтому я вам предлагаю с губернатором подумать о развитии Дрибинского района, ну, может, кусок Шкловского. Можно чуть из Могилевского, но лучше не трогать, Чаусского где-то тут прирезать, где-то здесь кусок из Горецкого района и сделать нормальный район. Но землю взять целыми хозяйствами и формировать такой крепкий район", - сказал Президент.
Вторая большая тема для разговора в этой командировке - посмотреть на область с точки зрения аграрного потенциала, руководствуясь возможностями, а не жесткой географией.
Плюсы "Трилесино-агро"
"Трилесино-агро" (это уже молочно-товарный комплекс, который показали главе государства) как раз заполнен гольштинами. 93 % молока во всем мире дает эта порода. Руководители не без гордости рассказывают и про условия содержания, и про то, во сколько это обошлось, и про то, что смогли улучшить. Вроде бы детали, но на круг они дают серьезные и изменения, и экономию.
Пример поилок: отказались от железных, что произошло?
"Морозная зима показала, что на сегодняшний день потребление воды там, где у нас стоят пластиковые поилки, больше примерно на 20 %, но расход электроэнергии меньше по сравнению с нержавейкой. Тепло держит, ТЭН меньше греет, а те железные быстро остывают", - рассказали Президенту, как ушли от металлических поилок и сделали пластиковые с подогревом.
Уровень профилакториев
Малышей содержат отдельно в профилакториях. Таких маленьких телят нужно очень тщательно и вовремя выпаивать, не давать им переохладиться, на время заменить маму. И тут важно все
Внимание Президента обратили на материал, из которого сделаны домики для телят. "Это полиэтилен низкого давления, сделанный из вторички. Гомельский завод "Импульс". Гладкий - теленок опорожнился, оно слетело. Мы это все продумывали сами. Клетка на сегодняшний день от 1200 до 1300 в среднем, по тендеру. Эту сделали за 650 рублей".
"Технологично. И зараза не пристает к стенкам", - подытожил белорусский лидер.
Также рассказали, какая технология помогает быстро убрать навоз.
Соблюдение технологического процесса
Все вместе это и называется соблюдение технологического процесса. То, о чем говорит Президент. Есть правила, люди должны прийти и эти правила выполнить. И, конечно, быть готовыми взять на себя ответственность в случае форс-мажоров. Это история про "сделал, как для себя".
Главное для управленцев
"Крестьяне - люди такие, что они хотят видеть своего руководителя каждый день. Я когда в своем заброшенном хозяйстве работал, я старался у людей побывать каждый день, а то и два раза, утром и вечером, чтобы они директора видели", - заметил Президент.
Главу Дрибинского района Дмитрия Чигиря, говорят, видят часто. Сегодня у него, кстати, день рождения. Президент поздравил.
Журналисты задали вопросы главе государства
Уже после завершения основной программы командировки журналисты смогут задать Президенту вопросы. Первые по сельхозтематике.
"Что ж мы такие деньги вложили и все загубим. Я всегда говорю: дисциплина, дисциплина. А это же элементарно. Не надо деньги вкладывать, это человеческий фактор. Ты должен вовремя прийти, вовремя отсюда уйти и выполнить те операции, которые требует технология. Не будет этого - беда".
Вместе с тем, заявил Президент, в этом вопросе нельзя и пережать. "Постепенно. Один этап мы прошли. Сейчас поднимаемся на второй этап", - сказал Президент.
"Господь нам пока подарил хорошую погоду. Она уже будет неплохая для аграриев", - отметил белорусский лидер.
По словам главы государства, показательным будет этот год. Касается и урожая в том числе.
Александр Лукашенко заметил, что в прошлом году в стране получен неплохой урожай зерновых и других культур. Поэтому в последующие годы при оценке работы аграриев и уровня урожая надо отталкиваться от высокой базы 2025 года. "В прошлом году получили по стране 11,1 млн т (зерновых - прим. ред.). Это очень высокий урожай в последние годы. И я им (ответственным за развитие аграрного сектора должностным лицам - прим. ред.) сказал: "Ниже нельзя", - пояснил Александр Лукашенко. - И к этому году будем прирастать. Задача такая".
По количеству солнца сегодня как будто бы уже приросли как минимум в погоде. Давно в Беларуси уже не жалуются на климат, по крайней мере не списывают на него неудачи в аграрной сфере, ко всему можно найти подход. Хотя погода у нас не самая простая. И во всех этих условиях, которые есть априори, бить будет только человеческий фактор. С правильным отношением к делу.