Лукашенко: Молоко высокого качества - это очень прибыльно

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9028e8-ed77-4161-a0d6-aa602efd4632/conversions/65aa069e-7118-4648-b242-4ab7bd737d4a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9028e8-ed77-4161-a0d6-aa602efd4632/conversions/65aa069e-7118-4648-b242-4ab7bd737d4a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9028e8-ed77-4161-a0d6-aa602efd4632/conversions/65aa069e-7118-4648-b242-4ab7bd737d4a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d9028e8-ed77-4161-a0d6-aa602efd4632/conversions/65aa069e-7118-4648-b242-4ab7bd737d4a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко на выездном семинаре-совещании по сельскому хозяйству рассказал об основном замысле очередного мероприятия в подобном формате - речь об условиях содержания крупного рогатого скота, сообщает БЕЛТА.

"От этого мы никуда не уйдем", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что ранее предлагал поставить в Беларуси памятник корове в знак заслуг этого животного в жизни людей, и особенно в годы Великой Отечественной войны. "Люди уходили в леса и с собой брали скотину, чтобы выжить. Корова и сегодня кормит народ. Это не только молоко, но и мясо, - сказал глава государства. - Если мы хотим быть здоровыми, надо дышать нормальным воздухом и питаться нормальными продуктами, исходя из этого корова, образно говоря, должна стоять во дворце".

Президент отметил, что за последние годы нащупали, каким путем развиваться в животноводстве. Приняли решение, что животноводческие фермы необходимо преобразовать в животноводческие молочно-товарные комплексы, где в целом по всей цепи соблюдаются технологии.

"Для вас, для журналистов небольшой часовой урок. Чтобы вы понимали, что это за технология, в каком "дворце" должны содержать коров", - сказал Александр Лукашенко о замысле мероприятия.

Он подчеркнул, что производить молоко высокого качества - это очень прибыльно. Из него потом можно произвести целый спектр разнообразной продукции, которая широко востребована и за рубежом.

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242c0154-2376-4b87-a7d8-4e703fd34191/conversions/99baae7f-3e92-4e5c-a793-054783aa4079-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242c0154-2376-4b87-a7d8-4e703fd34191/conversions/99baae7f-3e92-4e5c-a793-054783aa4079-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242c0154-2376-4b87-a7d8-4e703fd34191/conversions/99baae7f-3e92-4e5c-a793-054783aa4079-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/242c0154-2376-4b87-a7d8-4e703fd34191/conversions/99baae7f-3e92-4e5c-a793-054783aa4079-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

"У вас сегодня есть все для того, чтобы организовать процесс производства и переработки. Шутки в сторону. Повторяю еще раз: не хотите в окопах сидеть, в грязи вшей плодить - давайте работать, - подчеркнул глава государства. - Соблюдение технологий и военная дисциплина. Вам даны все права. Если не хотим войны, значит, надо работать правильно. Надо получать продукцию и продавать. Надо, чтобы честно подходили к этой работе".

Говоря о семинаре-совещании, Александр Лукашенко рассказал, что попросил экс-руководителя Минской области, а ныне премьер-министра Александра Турчина и других специалистов, чтобы они определили типичный комплекс, на примере которого можно представить имеющийся передовой опыт. МТК "Селище-2" в агрокомбинате "Дзержинский" даже с запасом соответствует этим критериям. "Это будущий век", - констатировал Президент. Тем не менее и здесь все сделано хоть и весьма добротно, но экономно. Многие строительные работы выполнялись хозспособом. "А что тут сложного? Если ты хороший руководитель, ты обязан иметь свою строительную бригаду", - заметил белорусский лидер.

Это один из хороших примеров, которому надо следовать и в других организациях, где это еще не сделали. В целом в стране не более трети сельхозпредприятий, на которые надо обратить пристальное внимание. Остальные работают либо в целом неплохо, либо на высоком уровне.

"Нам надо приспособить (опыт передовых хозяйств. - Прим. ред.), где-то модернизировав старые фермы, превратить их в молочно-товарные комплексы. Нужно современное содержание скота. И продавать молоко сортом "экстра". Это сегодня хорошие деньги и сегодня молоко прибыльно", - ставит задачу белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что происходит в мире, - войны и конфликты. Наживаться на них - это не политика Беларуси, но и без этого продовольствие в мире всегда будет востребовано, уверен Президент: "И без войн людей надо накормить. Значит, спрос на продукты питания и одежду будет (а одежда тоже из земли) только возрастать. Поэтому нам надо обязательно идти этим путем - создавать МТК и решать эти проблемы".

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d107a46-5fe2-4f3c-979f-386efa4ab3f8/conversions/6fc9bf04-6445-4dd3-b465-8a31e5fa9574-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d107a46-5fe2-4f3c-979f-386efa4ab3f8/conversions/6fc9bf04-6445-4dd3-b465-8a31e5fa9574-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d107a46-5fe2-4f3c-979f-386efa4ab3f8/conversions/6fc9bf04-6445-4dd3-b465-8a31e5fa9574-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1d107a46-5fe2-4f3c-979f-386efa4ab3f8/conversions/6fc9bf04-6445-4dd3-b465-8a31e5fa9574-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко обратил особо внимание на условиях содержания КРС, и особенно молодняка, чтобы не допускать падежа, что для многих хозяйств пока является проблемой. А для этого нужны не только хорошие помещения, но и качественные корма. "Нет молодняка - нет ни молока, ни мяса", - констатировал белорусский лидер.

Глава государства напомнил о двух поручениях, которые давались еще ранее, - сделать отечественные прессы для заготовки сенажа и роботы для доения, которые были бы по качеству не хуже иностранных.

"Пресс надо сделать. Это вопрос жизни и смерти", - требует глава государства. Он подчеркнул, что качество техники влияет на качество кормов, а это - здоровье скота.

Что касается роботов для доения, Александр Лукашенко видит в этом перспективу в том числе с учетом дефицита кадров на селе. Но это также и вопрос эффективности производства.

В числе участников семинара-совещания - председатели облисполкомов и их первые заместители, уполномоченные представители главы государства в регионах, помощники Президента - инспекторы по областям.