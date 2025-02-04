Лукашенко: Мы будем стараться сделать все, чтобы люди не пожалели, что проголосовали за нас

Народная поддержка и доверие, которые требуют отдачи и результата. Именно так Президент оценил итоги электоральной кампании и в таком ключе строил 4 февраля разговор со своими доверенными лицами на прошедших выборах. Это все - люди известные и авторитетные. Общение в трудовых коллективах позволило им сделать такой своеобразный срез проблем - того, что волнует людей. Все эти вопросы - в работу! Ошеломляющая поддержка людей обязывает власть. Впереди не самый простой период - из сказанного сегодня стало понятно, как вновь избранный глава государства серьезно подходит к формированию нового состава правительства. Оно - согласно Конституции - сложило свои полномочия после выборов. Комиссия из высших должностных лиц поможет с предложениями по персонам на ключевые позиции.

Встреча А. Лукашенко с доверенными лицами

В команде доверенных лиц главы государства на этих выборах были люди из самых разных сфер, но объединяет их то, что они профессионалы, большие авторитеты в своих кругах и не только, а еще настоящие патриоты и единомышленники Президента. Выборы позади, итоги ЦИК накануне объявил и, кажется, можно выдохнуть, но не с Александром Лукашенко. Ведь поддержка людей обязывает.

Глава государства отметил, что граждане на выборах оказали очень высокую поддержку. "Президентские выборы завершились. Итоги официальные объявлены. Можем порадоваться, как часто я слышу, - ошеломляющая поддержка, такого не было в истории и так далее. С одной стороны, да, можем радоваться этому и так далее. Но не забывайте другую сторону. Такая поддержка требует от нас соответствующей отдачи", - подчеркнул белорусский лидер.

Президент поблагодарил доверенных лиц за поддержку, которую они оказали в период проведения выборов, и попросил продолжить общественную работу. "Я хотел бы, чтобы вы свою работу продолжили. Где можете решить какой-то вопрос, решайте. Но если нет, вы меня вовремя проинформируйте. Вы должны быть объективными и справедливыми", - сказал Президент.

Президент ориентирует доверенных лиц на выборах на продолжение активной общественной работы

Для Александра Лукашенко круг доверенных - это не просто известные журналисты, банкиры, спортсмены, врачи, представители культуры и военные люди. А те, кто понимает, чем живет страна и что происходит в разных сферах. И от них "тревожный звоночек" до Президента дойдет в кратчайшие сроки.

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Глава государства отметил, что перед встречей с доверенными лицами у него состоялся разговор с Генеральным прокурором Андреем Шведом. Он возглавляет систему, которая смотрит за единообразным и точным соблюдением законодательства в стране. "И надо отдать должное, Андрей Иванович - он такой человек объективный. Даже если понимает, что кто-то там в погонах на него может обидеться, он на это не смотрит, он Президенту докладывает объективную картину. Поэтому прошу вас подключиться к такой работе и быть в обществе для того, чтобы проинформировать меня о мерах, которые я должен принимать", - привел пример Александр Лукашенко.

"Ну, а за мной не заржавеет. Я понимаю ответственность. Огромный процент людей. И я понимаю, что могли бы и больше проголосовать. Но считали, что "и так хорошо, поддержат, не обязательно ходить (на выборы. - Прим. ред.)". Считайте за 90 % населения нас однозначно поддерживает. Мы должны людям, как бы ни было сложно, ответить на их ожидания. Очень важно. Мы это можем сделать. Но нужна железная исполнительская дисциплина и так далее", - подчеркнул белорусский лидер.

Будет создана комиссия для выработки предложений по формированию нового состава правительства

Это только один момент, но таких нюансов в реальном секторе и в зоне ответственности министров и Совмина хватает. Накануне, согласно Конституции, правительство сложило свои полномочия. Это не чрезвычайный момент - так всегда происходит после президентских выборов. К формированию нового состава Александр Лукашенко относится максимально серьезно и щепетильно. И хоть многие назначения случились еще до выборов, Президент дает понять: возможно все.

"Надо создать комиссию из высших должностных лиц. Правительство исполняет у нас обязанности (сложило полномочия). Надо сейчас посмотреть по списку, начиная от премьер-министра до руководителя концерна и губернаторов. На этой комиссии Кочанова, Сергеенко (руководители палат парламента. - Прим. ред.), генеральный прокурор и так далее - вот эта верхушка. Хотелось бы, чтобы вы свои предложения внесли, ваше мнение мы рассмотрим при принятии решений", - поручил Президент.

Президент: Вам за меня стыдно не будет

Спасибо от главы государства звучало в адрес доверенных лиц и, конечно, людей, которые оказали ему такую сильную народную поддержку. Вбросам и непрекращающимся попыткам внести раздрай в общество противопоставили правду и единство.

"Белорусский народ должен знать, об этом будет сказано еще на инаугурации, что мы будем стараться сделать все для того, чтобы люди не пожалели, что проголосовали за нас", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси замахнулись на проведение своеобразных и, можно сказать, оригинальных выборов. "Вы посмотрите: тихо, спокойно, не так, как кто-то хотел. И нашему полковнику (речь о военном комиссаре Гомельской области Андрее Кривоносове. - Прим. ред.) уже не надо было с флагом выходить и там бороться с ними. Тихо, спокойно прошли выборы. Они (оппоненты. - Прим. ред.), рот раскрывши, до сих пор ходят и думают, как это так возможно. Страна в центре Европы! Возможно. Если есть нормальный диалог и договоренность, компромисс нормальный с народом. Но это надо нам оправдать, чего бы нам ни стоило", - сказал Президент.

"Вам за меня стыдно не будет. Это я вам однозначно говорю. Что бы там про меня ни писали и ни говорили. Все ждали, что я умру, больной. Выборы прошли. Оказывается - не больной. То есть это был план соответствующий, где один из пунктов - давить на это. И думали, что народ наш прямо за это схватится", - отметил Александр Лукашенко.

Президент дал позитивную оценку документально-аналитическому циклу Белтелерадиокомпании "Время выбрало нас": "Эйсмонт (председатель Белтелерадиокомпании и ведущий проекта Иван Эйсмонт. - Прим. ред.) своими сериями убил их (оппонентов. - Прим. ред.) напрочь. Когда люди видят, с чего мы начинали… Даже я уже забыл, смотрю: "Да, точно, это ж было". И когда это люди, молодежь видят, от чего мы шли и к чему пришли, они начинают понимать ситуацию, которая у нас складывается".

Доверенная команда Президента провела сотни встреч в коллективах

Доверенная команда Александра Лукашенко провела колоссальную работу - состоялись сотни встреч в разных коллективах. Формат разговора - "глаза в глаза". Это была хорошая возможность донести позицию лидера, видение будущего и правду и геополитических перипетиях.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Люди консолидированы, люди собраны, они понимают, что происходит вокруг, и, конечно, они ценят то, что сделало государство в обеспечении безопасности, сохранения целостности нашей страны и Президента лично. У меня стойкое ощущение по итогам многих-многих встреч, что люди оценили то, что государство сделало за последние десятилетия. Они видят, что Президент все, что обещал в 1994 году, выполнил. Они видят, что те предупреждения, те посылы Президента по поводу того, что происходит в мире большой политики, например, прогноз Президента о том, что начнется передел мира, оказался правдой. Они видят, что все, что говорил Президент про COVID-19, его происхождение и все истории вокруг него, оказалось правдой. Люди это увидели. И, конечно, иного результата не могло быть".

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"В 1996 году 100 тыс. человек прошло на площадь, просили Александра Григорьевича: дай рабочее место и хотя бы на 50 долларов зарплату. Сегодня мы в 2,5 раза увеличили объем производства. В прошлом году все наши гиганты выпустили в физическом весе больше тракторов, машин, всех видов оборудования. И нам 100 тыс. рабочих рук не хватает для того, чтобы выполнить те заказы, которые есть. То есть люди это понимают и ценят. Есть выбор, где можно заработать. Чувствуется гордость. За 30 лет многие люди, особенно молодежь, наконец, поняли, что это их папы, мамы, дедушки сделали такую страну. И есть уверенность в завтрашнем дне".

Избиратели ценят реальные дела

Агитировать за Лукашенко Олегу Руммо было просто. Заслуженному и известному врачу, профессору не нужно было пускать в ход популистские лозунги - достаточно было рассказать, какие реальные дела сделаны для страны и для медицины в частности.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии:

"Мы построили два новых корпуса, полностью привели в порядок старые, несмотря на все эти ограничения и санкции, вылечили огромное количество людей, дали им шанс на полноценную жизнь. Нас не удалось изолировать, нас по-прежнему приглашают по всему миру и с лекциями, и со всего мира более 600 человек только за эти пять лет приехали в наш центр учиться за это время, не говоря уже о том, что более 4 тыс. приехали лечиться. Это красноречивые факты, которые говорят о том, что можно какой-то информационный шум создавать, но когда народ един, когда люди объединены для решения одной общей цели, это все можно преодолеть".

Важная обратная связь

Президенту важна обратная связь и важно чувствовать тот самый нерв общества. Был договор, что все вопросы от людей будут аккумулированы, и их возьмут на карандаш после выборов. Поступило больше тысячи обращений. По сути это важный шаг власти по работе с людьми на новом этапе.

"По порядка 35 % поступившим к нам предложениям и обращениям были даны разъяснения сразу, когда мы встречались с людьми. Порядка 30 % обращений касались республиканских органов власти. Поэтому мы направили туда эти предложения. И, конечно, были вопросы, которые касались наших регионов. Это вопросы, касающиеся благоустройства, здравоохранения, системы образования. Обращения, которые поступили к нам, доверенным лицам, Президент поручил держать на контроле", - рассказала председатель Совета Республики и доверенное лицо главы государства Наталья Кочанова.

Это такая обратная связь, которая позволяет сделать страну лучше сообща. Без революций, а путем диалога, конструктивной критики и совместной работы.

Дмитрий Жук, директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"Люди хотят жить под мирным небом. Люди хотят жить в спокойной стране. И люди осознали: то, что мы имеем, то, что мы все вместе создали за эти 30 лет, создали под руководством Александра Григорьевича Лукашенко, нашего Президента. Что изменилось с 2020 года? Очень яркое изменение: люди понимают собственную ответственность перед обществом, в котором им растить своих детей".

Ольга Шпилевская, директор Национального представительства МГТРК "Мир" в Беларуси:

"Люди очень хорошо идут на общение. Прямой диалог, прямое общение, причем очень откровенное, даже я бы сказала душевное общение, его нужно продолжить обязательно. Самое главное - это то, что в любом коллективе поднимаются вопросы не глобальные, то есть не вопросы мира и войны, потому что все прекрасно понимают, чего стоит мир, как важно его сохранить и как недалеко находится война от нас, вопросы касаются двора, района, региона, подвоза детей или каких-то автобусных маршрутов, еще каких-то таких мелких неурядиц, которые будут решаться на местах".

Александр Лукьянов, первый секретарь БРСМ:

"Сегодня государство смогло сформировать такую атмосферу взаимодоверия наших граждан с институтами и органами власти, что наши граждане, и прежде всего молодежь, приходили, как никогда, активно. И высокая явка молодых людей и всего населения, показала консолидацию".

Новый этап для страны