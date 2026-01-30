3.75 BYN
2.85 BYN
3.41 BYN
Лукашенко: Мы гордимся тем, что у нас есть умные люди и высокие технологии
Технологии, которыми владеют единицы. Беларусь расширяет свои возможности в сфере микроэлектроники - новое уникальное производство 30 января открыто на столичном "Планаре". Символический старт выпуску технологичной продукции дал Президент. И это новая глава в истории предприятия.
Белорусский холдинг - известный игрок в области электронной промышленности мирового масштаба. Линейка выпускаемых изделий широка - от оптико-механического до сборочного оборудования для микроэлектроники. Это сердце отрасли, основы которой были заложены еще в Советском Союзе.
Даже в самые непростые времена Беларусь сохранила школу и производственные площадки. И сегодня в условиях экономического давления это критически важные ноу-хау, которые обеспечивают нам технологический суверенитет. Александр Лукашенко подчеркивает: государство всегда поддержит высокотехнологичные предприятия, но важно производить востребованный продукт.
"Это будущее", - заявил глава государства, говоря о развитии микроэлектронной промышленности. Президент подчеркнул, что в этой сфере надо и далее "бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире".
"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".
Президент отметил, что в Беларуси удалось сохранить те производства, которые остались после Советского Союза. Более того, благодаря помощи, оказанной в свое время государством, оставшиеся с советских времен предприятия удалось модернизировать и сделать передовыми. В этой связи Александр Лукашенко поделился воспоминаниями про свой первый визит на "Интеграл".
В новом центре "Планара" будут выпускать специальное технологическое оборудование для производства микрооптики и фотошаблонов (это необходимая составляющая микросхем). На постсоветском пространстве это единственная подобная площадка.
Она станет полигоном для отработки новых версий программного обеспечения, демонстрации возможностей оборудования, проведения тестов и испытаний. Здесь собраны уникальные станки и технологии, которые делают Беларусь вхожей в очень узкий пул стран, обладающих подобными компетенциями.
Говоря о важности этого предприятия для технологического суверенитета страны, глава государства отметил:
"Когда-то в советские времена мы начали создавать то, что сегодня можно назвать чудом. Маленькими шагами, от простого к сложному, мы к этому пришли. И если вы будете двигаться такими темпами, хотя бы как сейчас, потребитель ваших товаров, ваших изделий деньги всегда найдет. В том числе и государство, оно всегда подставит свое плечо. И не только наше государство, но в данном случае Россия, которой очень нужна ваша продукция. Наше время пришло. Без этого не обойтись. То, что вы производите, делают всего пять стран мира. А вы говорите "маленькая Беларусь". Не такая маленькая. Размеры государства определяются не границами и не площадью, а состоянием интеллекта и возможностями в производстве. Мы это умеем делать. Молодцы! Спасибо вам за это. Это пример того, как мы должны действовать в будущем".
Президент пообщался с коллективом "Планара"
Президент сегодня пообщался и с коллективом предприятия. Речь зашла о перспективах развития не только "Планара", но и нашей столицы в целом. Будет ли Минск прирастать новыми производственными мощностями или их стоит выносить за МКАД? Позиция Президента проста: минчанам должно быть комфортно.
"В центре Минска мы производства строить не будем. Будем использовать эти площади, если они нам нужны. Все остальное будем выносить за кольцевую дорогу. В Минске люди должны жить, с детишками по улицам ходить. А производства - туда, за кольцевую дорогу. Поэтому мы строим метро разными сегментами. Будем и дальше развивать, чтобы люди могли за 10-15 минут на работу приехать и уехать. Чтобы было удобно. Мы это уже делаем и это сделаем, - сказал Президент. - Поэтому если Минск способен производить то, что вы делаете на "Планаре", "Интеграле", мотоциклы, велосипеды… Мы это будем делать. Но 2 млн человек в городе. Мы грязные производства даже за кольцевой дорогой строить не можем. Мы не должны это делать. Нужно создать нормальные условия для минчан, но не перенаселять Минск".
Глава государства напомнил, что нынешний год объявлен в Беларуси Годом белорусской женщины. И это время, в которое нужно сделать максимум для лучшей половины человечества. Президент поручил определить план значимых мероприятий, чтобы 2026-й белорускам действительно запомнился.