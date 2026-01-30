Лукашенко: Мы гордимся тем, что у нас есть умные люди и высокие технологии

Технологии, которыми владеют единицы. Беларусь расширяет свои возможности в сфере микроэлектроники - новое уникальное производство 30 января открыто на столичном "Планаре". Символический старт выпуску технологичной продукции дал Президент. И это новая глава в истории предприятия.

Белорусский холдинг - известный игрок в области электронной промышленности мирового масштаба. Линейка выпускаемых изделий широка - от оптико-механического до сборочного оборудования для микроэлектроники. Это сердце отрасли, основы которой были заложены еще в Советском Союзе.

Даже в самые непростые времена Беларусь сохранила школу и производственные площадки. И сегодня в условиях экономического давления это критически важные ноу-хау, которые обеспечивают нам технологический суверенитет. Александр Лукашенко подчеркивает: государство всегда поддержит высокотехнологичные предприятия, но важно производить востребованный продукт.

"Это будущее", - заявил глава государства, говоря о развитии микроэлектронной промышленности. Президент подчеркнул, что в этой сфере надо и далее "бежать на полшага впереди и выдавать продукцию, востребованную во всем мире".

"Если ты не отстанешь, у тебя всегда будет работа и большие деньги. Не только наши, - сказал Александр Лукашенко генеральному директору ОАО "Планар" Сергею Авакову. - Ты опередил все и вся. И в Беларуси, и в России. Ты всех опередил".

Президент отметил, что в Беларуси удалось сохранить те производства, которые остались после Советского Союза. Более того, благодаря помощи, оказанной в свое время государством, оставшиеся с советских времен предприятия удалось модернизировать и сделать передовыми. В этой связи Александр Лукашенко поделился воспоминаниями про свой первый визит на "Интеграл".

В новом центре "Планара" будут выпускать специальное технологическое оборудование для производства микрооптики и фотошаблонов (это необходимая составляющая микросхем). На постсоветском пространстве это единственная подобная площадка.



Она станет полигоном для отработки новых версий программного обеспечения, демонстрации возможностей оборудования, проведения тестов и испытаний. Здесь собраны уникальные станки и технологии, которые делают Беларусь вхожей в очень узкий пул стран, обладающих подобными компетенциями.

Говоря о важности этого предприятия для технологического суверенитета страны, глава государства отметил:

"Когда-то в советские времена мы начали создавать то, что сегодня можно назвать чудом. Маленькими шагами, от простого к сложному, мы к этому пришли. И если вы будете двигаться такими темпами, хотя бы как сейчас, потребитель ваших товаров, ваших изделий деньги всегда найдет. В том числе и государство, оно всегда подставит свое плечо. И не только наше государство, но в данном случае Россия, которой очень нужна ваша продукция. Наше время пришло. Без этого не обойтись. То, что вы производите, делают всего пять стран мира. А вы говорите "маленькая Беларусь". Не такая маленькая. Размеры государства определяются не границами и не площадью, а состоянием интеллекта и возможностями в производстве. Мы это умеем делать. Молодцы! Спасибо вам за это. Это пример того, как мы должны действовать в будущем".

Президент пообщался с коллективом "Планара"

Президент сегодня пообщался и с коллективом предприятия. Речь зашла о перспективах развития не только "Планара", но и нашей столицы в целом. Будет ли Минск прирастать новыми производственными мощностями или их стоит выносить за МКАД? Позиция Президента проста: минчанам должно быть комфортно.

"В центре Минска мы производства строить не будем. Будем использовать эти площади, если они нам нужны. Все остальное будем выносить за кольцевую дорогу. В Минске люди должны жить, с детишками по улицам ходить. А производства - туда, за кольцевую дорогу. Поэтому мы строим метро разными сегментами. Будем и дальше развивать, чтобы люди могли за 10-15 минут на работу приехать и уехать. Чтобы было удобно. Мы это уже делаем и это сделаем, - сказал Президент. - Поэтому если Минск способен производить то, что вы делаете на "Планаре", "Интеграле", мотоциклы, велосипеды… Мы это будем делать. Но 2 млн человек в городе. Мы грязные производства даже за кольцевой дорогой строить не можем. Мы не должны это делать. Нужно создать нормальные условия для минчан, но не перенаселять Минск".