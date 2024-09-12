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Лукашенко наградил лучших аграриев Минской области и дал обещание - рассказываем какое
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время участия в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в Воложине наградил лучших аграриев Минской области, сообщает БЕЛТА.
"От всего сердца благодарю всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены "Дожинок" я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие более чем в 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем", - заявил Александр Лукашенко.
Орден Почета от главы государства получил директор филиала "Острошицкий Городок" агрокомбината "Дзержинский" Александр Юргевич.
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