Лукашенко наградил лучших аграриев Минской области и дал обещание - рассказываем какое

"От всего сердца благодарю всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены "Дожинок" я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие более чем в 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем", - заявил Александр Лукашенко.