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Лукашенко наградил лучших аграриев Минской области и дал обещание - рассказываем какое

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Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время участия в фестивале-ярмарке "Дожинки-2024" в Воложине наградил лучших аграриев Минской области, сообщает БЕЛТА.

"От всего сердца благодарю всех, кто трудился на полях и животноводческих комплексах, в садах, на перерабатывающих агропромышленных предприятиях. Сегодня со сцены "Дожинок" я уверяю, что Беларусь, поставляющая продовольствие более чем в 100 стран мира, продолжит делать все, чтобы и у других народов были вкусные, качественные белорусские продукты и высокие урожаи. Мы это уже делаем", - заявил Александр Лукашенко.

Орден Почета от главы государства получил директор филиала "Острошицкий Городок" агрокомбината "Дзержинский" Александр Юргевич.

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