Лукашенко направил поздравление белорусским биатлонистам

Четвертый этап Кубка Содружества по биатлону в Раубичах белорусы ярко завершили победой в смешанной эстафете. Поздравления Антону Смольскому, Степану Данилову, Анне Соле и Динаре Смольской направил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент отметил, что организация этапа в Раубичах была выше, чем на этапах Кубка мира. Поблагодарил глава государства и россиян за помощь в организации такого подарка для всех любителей биатлона в Беларуси.