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Лукашенко: Наряду с защитой границы важно вовремя видеть возможные угрозы
Важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 января при утверждении решения на охрану государственной границы в 2025 году, сообщает БЕЛТА.
"Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану государственной границы. Сегодняшнее решение - это не просто линия государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.
"Скажу откровенно. Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников - предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику", - заявил глава государства.