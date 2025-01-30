Лукашенко: Наряду с защитой границы важно вовремя видеть возможные угрозы

Важно не просто защищать границу, но и вовремя видеть возможные угрозы. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 января при утверждении решения на охрану государственной границы в 2025 году, сообщает БЕЛТА.

"Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану государственной границы. Сегодняшнее решение - это не просто линия государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.