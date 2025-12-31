3.71 BYN
Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию Путина
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию Президента России Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.
"Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо", - сказал Александр Лукашенко.