Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию Путина

Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал дичайшим терроризмом атаку украинских дронов на резиденцию Президента России Владимира Путина. Об этом он заявил журналистам в Минске, сообщает БЕЛТА.

"Конечно, это дичайший терроризм на самом высоком государственном уровне. Если это так, как это сейчас преподносится. Я думаю о том, кому это было надо", - сказал Александр Лукашенко.

Разделы:

Президент

Теги:

Александр ЛукашенкоПрезидент Беларуси