Лукашенко: Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Беларусь

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Никто не сможет обмануть и обвести вокруг пальца Россию и Беларусь. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая в Совете Федерации.

"Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные партнеры времени даром не теряли, и в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которая после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилась к нашим границам", - сказал он в ходе своего выступления.



Белорусский лидер добавил, что помнит, как обсуждал с Борисом Ельциным расширение НАТО, отметив, что оба лидера "крепко возмущались", но сделать ничего не могли.

"Как нынешний президент России Владимир Владимирович говорит:" Нас обманули". Знаете очень актуально, сейчас ставится вопрос: А как будет, а что вот там американцы, украинцы, я даже это слово не говорю о том, что нас могут обмануть в следующий раз. Вокруг пальца нас уже никто не обведет, потому что мы знаем, чего мы хотим, и мы твердо вчера в очередной раз договорились с президентом России, что мы должны стоять на своем", - заключил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что в пятницу, 14 марта, у Лукашенко будет насыщенный рабочий день в Москве, в том числе ему предстоит выступление в Совете Федерации.