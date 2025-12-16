Лукашенко о Николасе Мадуро: Крепкий человек, он не бросит все и не убежит

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b2e403-c099-4bc8-9efd-9abbc63be850/conversions/91f6d16f-c052-460f-8ef7-2f3dc7cabf62-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b2e403-c099-4bc8-9efd-9abbc63be850/conversions/91f6d16f-c052-460f-8ef7-2f3dc7cabf62-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b2e403-c099-4bc8-9efd-9abbc63be850/conversions/91f6d16f-c052-460f-8ef7-2f3dc7cabf62-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/42b2e403-c099-4bc8-9efd-9abbc63be850/conversions/91f6d16f-c052-460f-8ef7-2f3dc7cabf62-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

В ходе интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко жене спецпосланника президента США Джона Коула Грете Конвей Ван Састерен, которая ведет авторскую программу на телеканале Newsmax TV, отдельно обсудили тему статуса президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Президент Беларуси прокомментировал не только непризнание США последних выборов, но и слухи о возможном предоставлении политического убежища венесуэльскому лидеру в Беларуси.

"Мадуро не тот человек, который все бросит и убежит. Это крепкий человек. Это "чавист", как Чавес. Он крепкий мужик, порядочный, вменяемый человек, с которым можно разговаривать и договариваться. Я в этом убежден, потому что я его знаю, можно сказать, с детства, - подчеркнул белорусский лидер. - Поэтому все эти досужие разговоры журналистов о том, что мы с ним договорились о его переезде в Беларусь, - неправда. Никогда на эту тему мы не разговаривали".

По словам Александра Лукашенко, на данный момент обсуждение венесуэльского вопроса идет интенсивнее с американцами, чем с представителями Венесуэлы.

В завершение темы он обратился к логике возможного силового сценария, предостерегая от его реализации.

"Там миллионы венесуэльцев - крепкие люди. Ситуация в стране - 50 на 50, с небольшим перевесом Мадуро. Если вы хотите всех венесуэльцев объединить вокруг Мадуро - начните войну против Венесуэлы. Американцы этого, наверное, не хотят, и Трамп тоже. Ни в коем случае этого делать нельзя", - резюмировал Президент Беларуси.