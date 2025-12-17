Лукашенко о переговорах по Украине: Главное - прекратить гибель людей

Продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту. Эскалация на этом треке может тяжело закончиться для Европы и для мира. И этого допустить нельзя! Так считает белорусский лидер. Значительная часть интервью Александра Лукашенко для американской телекомпании Newsmax TV была посвящена важным геополитическим темам, в частности, событиям в регионе. Сегодня ночью в эфир для зрителей за океаном вышел новый фрагмент. Чего хочет Путин? И когда Трампу удастся разрешить конфликт? Чем закончится война? Непростые вопросы и прогнозы нашего Президента.

Кажется, американские журналисты решили так - "Ни дня без новостного повода от белорусского Президента". Разогревают аудиторию, выпуская фрагмент за фрагментом.

В этот раз - большой блок о том, что происходит в Украине. Александр Лукашенко как никто погружен в тему. Несмотря на решительный замах Трампа "раз и остановить многие войны", все не так просто.

Лукашенко: Если бы зависело только от Трампа, война бы уже закончилась

Александр Лукашенко отметил, что если бы этот вопрос зависел только от Трампа, то война давно бы закончилась.

"Здесь две конфликтующие стороны - Россия и Украина. У нас же туда еще присоединили Беларусь. Мы граничим с этим конфликтом, и нам тоже небезразлично, как там будут развиваться события и чем это закончится. Это многосторонний процесс. И один Трамп этот вопрос не решит", - отметил белорусский лидер.

"Я с ним разговаривал по телефону перед Аляской, когда он встречался с Путиным. Я ему прямо сказал, что это не короткий период. Надо настроиться на тяжелую работу. С наскока, как у нас говорят, решить эту проблему не получится. Так оно и происходит. Я тогда посоветовал ему предпринять всяческие усилия, чтобы договориться с Россией остановить войну. Стрельбу надо остановить на фронте и прекратить всякое движение в направлении войны. А когда нет стрельбы, когда не гибнут люди, о чем Трамп постоянно говорит, тогда можно разговаривать и месяц, и два, и годы", - сказал Александр Лукашенко.

Президент привел пример, что мирный договор между СССР и Японией не заключен до сих пор, но это не мешает странам сотрудничать на протяжении десятилетий.

"Поэтому главное сегодня - остановить бойню, чтобы не гибли люди. Люди не гибнут - тогда сидите и договаривайтесь о чем угодно. И территориально, и еще как-то", - заявил белорусский лидер.

"Подчеркиваю, сделать нужно так, чтобы у России не было настороженности в этом плане, надо сделать все, чтобы Украина и ее армия не перевооружались в это время, чтобы американцы не поставляли туда оружие вместе с европейцами", - отметил он.

Александр Лукашенко считает важным "заморозить этот конфликт от начала до конца".

Минск изначально призывал договариваться о мире в Украине

Сказать такое Президент сегодня может себе позволить спокойно. Минск с самого начала твердил: "Давайте договариваться", и именно у нас прошли переговоры, которые, если бы не все мышкования европейцев, не дали бы раскрутиться воронке конфликта сильнее. И 10 лет назад от Лукашенко первого прозвучало о роли США в этом процессе.

Президент Беларуси: Главное - прекратить гибель людей

Он напомнил о том, как в Минске в 2015 году достигли мирных договоренностей по Украине.

"Если бы тогда европейцы не заняли глупую позицию… А они хотели сделать так, чтобы у украинцев, как потом Меркель (экс-канцлер Германии Ангела Меркель. - Прим. ред.) заявила, было время перевооружиться и дать отпор России. Оказывается, не о мире приехали сюда договариваться, а о будущей войне. Договор тогда был заключен. Посредниками, можно сказать, были европейцы - Германия и Франция. Чем это закончилось? Ничем. Я тогда предлагал, что в эту компанию надо включить американцев, без Америки никакого там мира не будет. Если бы тогда были реализованы соглашения, которые были достигнуты здесь, в Минске, войны бы не было", - сказал Президент. - Трамп здесь прав. Он так и заявляет: "Если бы я был президентом, войны бы не было". Скорее всего, да. Трамп в стране не был бы в это время. Но произошло то, что произошло".

"Теперь очень многое зависит от позиции Трампа и Соединенных Штатов Америки. Главное, чтобы Трамп от этой позиции не отступил. Он человек с характером, порой импульсивный. Чтобы он не плюнул на это все, рукой не махнул и не ушел в сторону. Если он будет настойчиво двигаться в этом плане, значит, результат будет. Европейцам нечего здесь гвалтом кричать", - заявил глава государства.

Лукашенко: Продолжение войны в Украине приведет к глобальному конфликту

В общем, надежда на Трампа есть... Политический опыт белорусского лидера и доверительные отношения с Россией в целом и с Путиным лично дают повод и право рассуждать о намерениях Москвы.

"Я сейчас уверен, что Путин хочет мира. Не буду называть причины. Вы их хорошо знаете. Это и внутренние причины, и внешние. То же самое хочет и Зеленский. Уверен. Особенно сейчас. Он хочет мира. Но их взгляды на то, чем должна закончиться война, разные", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко поддержал позицию Президента США Дональда Трампа, который говорит, что в вопросе прекращения конфликта в Украине надо исходить из реалий - результатов этой войны на сегодняшний день.

По словам Президента, ничего хорошего продолжение конфликта не сулит и для самой Украины. "Если Украина считает, что она может победить Россию и готова вести войну, пусть воюет. С моей точки зрения (думаю, и Трамп придерживается такой позиции), если дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать", - заявил белорусский лидер.

"Самое опасное, если этот конфликт будет продолжаться и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира. Это обязательно перерастет в какой-нибудь глобальный конфликт. Поэтому его надо потушить, пока возможно. Сейчас, как никогда, есть такая возможность, когда американцы серьезно подключились к этому вопросу, - сказал Александр Лукашенко. - Это ваш (американцев. - Прим. ред.) важнейший внешнеполитический вопрос. Никакие Тайвань, другие конфликты в мире и проблемы не могут перекрыть этот вопрос. Потому что, повторяю, продолжение конфликта приведет к глобальному конфликту с применением всех вооружений, которые есть у стран. Этого допустить нельзя".

Такой политический прогноз, конечно, настораживает... Но, живя бок о бок с европейцами, Беларусь видит все телодвижения Запада: и гонку вооружений, и то, как мнимыми угрозами с Востока брюссельская верхушка "прокачивает" своих людей. Будем откровенны - из-за океана не так уж очевидно, почему вообще начался "сыр-бор" в европейском регионе. Для американской публики Александр Лукашенко объясняет на понятном для них примере.

Президент: Не буди "спящего медведя"

Президент Беларуси при этом привел понятную для американской аудитории аналогию с соседней для США Мексикой. "Если бы там так поступали с проамерикански настроенными людьми, которые живут в приграничье, начали заставлять разговаривать, скажем, на испанском языке, а не на английском, их детей придавливать в школе, чтобы они разговаривали только на испанском языке и так далее. А, не дай бог, бы в доме где-нибудь сожгли американцев в Мексике, вы как бы поступили? - спросил Президент и предположил, что Америка буквально бы стерла эту страну с лица земли. "Не дай бог, конечно. Я просто в пример это привожу", - отметил глава государства. - Так было в Украине против России. Зачем было душить людей, которые живут на востоке Украины, и заставлять их отказаться от русского языка? Ну зачем? Пусть люди выбирают себе язык сами. А если вы хотите, чтобы там был украинский, то вы настройтесь на длительную работу по-китайски (step by step). Тихонечко, спокойно, в детском садике, в школе, где-то в госслужбе и так далее. Это годы. Они решили заткнуть рот русскоязычному населению. А там весь Восток. Более того, в Одессе они сожгли людей, которых они считали своими врагами, так называемых русскоязычных. И эта политика была возведена в ранг в Украине. Ну и потом, говорю вам как старый политик, если ты живешь рядом с этим спящим медведем, ну не буди его! Найди нормальные отношения, чтобы сосуществовать".

Лукашенко: Войны в Крыму не было

В одном из вопросов журналистка упоминает Крым, с которого, как утверждает украинская сторона, в 2014 году началась война, и при этом - ни слова о предшествующем Майдане. Александр Лукашенко подчеркивает: Киев тогда просто отдал полуостров России, за эту землю никто не воевал.

"За Крым никто не воевал, - сказал Александр Лукашенко. - За Крым никто не сражался. Это было на моих глазах. Ни одного выстрела со стороны Украины".

Реагируя на уточнение, что Россия аннексировала Крым, Президент Беларуси сказал: "Можно говорить "аннексировали", можно "освободить", можно "захватить". Это философский вопрос. Не в этом дело. Но если это твоя земля, ты почему не защищал эту землю? Украинцы ее отдали, они ее просто отдали россиянам. Я когда-то об этом говорил, что там россияне поступили разумно. Они договорились с теми, кто должен был защищать Крым, и таким образом Крым фактически был сдан "зеленым человечкам", как вы их называли тогда".

Чем должна закончиться война в Украине?

Прогресс в контактах России с нынешней американской администрацией обнадеживает. Но впереди - максимально непростой путь к миру. Ключевой вопрос: что для этого нужно делать? Говорить о будущем и видеть за всеми перипетиями глобальную перспективу дано не всем.

Президент Беларуси: Надо остановиться, надо договориться

"Любая война заканчивается миром - классика. И эта война закончится миром. Чем раньше, тем меньше погибнет людей. Я часто говорю по-мужски: знаете, ну погиб и погиб, а сколько искалеченных людей с этой войны возвращается! С ними как быть? Без ног, без рук", - сказал Президент.

Рассуждая о том, как в нынешних условиях конфликтующим сторонам достичь мира, Александр Лукашенко высказал мнение, что к этому подтолкнет складывающаяся вокруг обстановка. Например, он не исключил, что эскалация может привести к мобилизации в России. "Это будет хорошо для России? Не будет хорошо, - отметил глава государства. - Ну что, россиянам нравится, что идет война? Конечно, нет".

"Ну и потом, Путин мне часто об этом говорит: "Воюем-то друг против друга - свои люди". Тут и психология, и многие-многие вопросы", - сказал Александр Лукашенко.

"Зеленский прекрасно должен понимать и понимает, что это (продолжение и эскалация конфликта. - Прим. ред.) может закончиться тем, что Украины не будет", - добавил Президент.

"И вот эти вот факторы. Плюс давление Трампа на одного, на второго. Давление внешнее. Если не договорятся сейчас, это давление внешнее еще более усилится. Вот эти факторы довлеют над двумя президентами. И они понимают, что надо остановиться, надо договориться", - заявил белорусский лидер.

По словам Президента, в процессе выработки договоренностей нужны определенные гарантии, которые обеспечат долгосрочный мир. "Должны быть гарантии. Россия хочет гарантий, чтобы это было навсегда. Я это знаю. Россия хочет заключить такой мирный договор, чтобы никогда больше война не началась. В этом заинтересована и Украина. Трамп готов выступить гарантом этого. Все есть. Поэтому надо ускориться", - сказал глава белорусского государства.

Александр Лукашенко отметил, что Дональд Трамп в данном случае больше поджимает Владимира Зеленского, который не хочет идти на сделку. "Почему не хочет? Потому что европейцы ввязались в это, и они ему нашептывают на ухо, что они будут помогать Зеленскому воевать. Ничего они не помогут. У них нет того ресурса, который есть у Соединенных Штатов Америки. И если американцы от этого отойдут, эскалации не избежать. И вот тогда Макрон, Мерц и Стармер (нынешние руководители Франции, Германии и Великобритании. - Прим. ред.) поймут свою ошибку", - заявил Президент Беларуси.

Что произойдет, если Трамп будет разочарован и просто от этого устранится?

Отвечая на вопрос, что произойдет, если Дональд Трамп все же разочаруется в перспективах мирного урегулирования конфликта в Украине и просто отойдет от этой темы, Александр Лукашенко сказал: "Война продолжится. Война продолжится, пока в Украине не возобладают силы, которые вынудят Зеленского пойти на мир. А эти силы заставят Зеленского пойти на мир тогда, когда начнет рушиться фронт полностью. Хотя уже начало это видно сейчас".

Новые фрагменты интервью Президента Беларуси Newsmax TV - скоро в эфире