Лукашенко о Венесуэле и США: Война ни к чему не приведет - это будет второй Вьетнам

Белорусско-американские отношения, урегулирование украинского конфликта, ситуация в Венесуэле - главные темы эксклюзивного интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу Newsmax TV. Ночью 16 декабря в США показали первый фрагмент.

Ключевые вопросы от журналистки из Штатов: как белорусский лидер оценивает политику Трампа и что думает о стратегии нацбезопасности Америки? Украинский трек: когда получится разрешить конфликт, что Президент Беларуси советовал Трампу в разговоре перед Аляской и почему европейская позиция в этом вопросе не имеет перспективы? Что происходит в Венесуэле и какие риски могут быть от внешнего давления?

В ходе беседы глава белорусского государства поделился своим видением обострения отношений между Венесуэлой и США, а также перспектив взаимодействия с ее лидером Николасом Мадуро.

Отвечая на вопрос о ситуации в регионе, Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Вашингтона к Венесуэле, проведя параллель с интересом России к Украине: "Я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла находится рядом со страной, как Украина рядом с Россией, поэтому там есть интерес по многим вопросам" .

При этом он выразил уверенность, что все вопросы между странами можно решить исключительно мирным путем.

"Абсолютно убежден, что все пожелания Соединенных Штатов можно сегодня решить абсолютно мирным путем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Война ни к чему не приведет".

Глава государства напомнил, что предупреждал об этом в ходе недавних контактов с американской стороной: "Вчера я Джону Коулу об этом говорил, я ему сказал: будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".