Лукашенко о Венесуэле и США: Война ни к чему не приведет - это будет второй Вьетнам

Белорусско-американские отношения, урегулирование украинского конфликта, ситуация в Венесуэле - главные темы эксклюзивного интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу Newsmax TV. Ночью 16 декабря в США показали первый фрагмент.

Ключевые вопросы от журналистки из Штатов: как белорусский лидер оценивает политику Трампа и что думает о стратегии нацбезопасности Америки? Украинский трек: когда получится разрешить конфликт, что Президент Беларуси советовал Трампу в разговоре перед Аляской и почему европейская позиция в этом вопросе не имеет перспективы? Что происходит в Венесуэле и какие риски могут быть от внешнего давления?

В ходе беседы глава белорусского государства поделился своим видением обострения отношений между Венесуэлой и США, а также перспектив взаимодействия с ее лидером Николасом Мадуро.

Отвечая на вопрос о ситуации в регионе, Александр Лукашенко отметил стратегический интерес Вашингтона к Венесуэле, проведя параллель с интересом России к Украине: "Я вижу интерес Соединенных Штатов Америки к Венесуэле. Понимаю Трампа во многом, потому что Венесуэла находится рядом со страной, как Украина рядом с Россией, поэтому там есть интерес по многим вопросам" .

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

При этом он выразил уверенность, что все вопросы между странами можно решить исключительно мирным путем.

"Абсолютно убежден, что все пожелания Соединенных Штатов можно сегодня решить абсолютно мирным путем, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я думаю, что в ближайшее время нам удастся на эту тему поговорить с Дональдом Трампом. Война ни к чему не приведет".

Глава государства напомнил, что предупреждал об этом в ходе недавних контактов с американской стороной: "Вчера я Джону Коулу об этом говорил, я ему сказал: будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться".

Диалог Президента с американским СМИ состоялся на полях двухдневных белорусско-американских переговоров. Александр Лукашенко провел встречу с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом.

