Лукашенко: Отечественная наука - важнейшая опора национальной экономики
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования в связи с Днем белорусской науки.
"Отечественная наука по праву является стратегическим ресурсом опережающего развития и важнейшей опорой национальной экономики и общества, - говорится в поздравлении. - Благодаря высокому профессионализму белорусских ученых достигнуты значимые успехи в области космоса и авиации, микроэлектроники и атомной энергетики, медицины и фармации, биотехнологий и умного сельского хозяйства. Это серьезный стимул двигаться вперед".
Президент констатировал, что сегодня перед научным сообществом стоят задачи, связанные с реализацией приоритетных направлений научной и инновационной деятельности, продвижением междисциплинарных исследований и внедрением передовых технологий в практику. "Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны", - обратил внимание белорусский лидер.
Александр Лукашенко подчеркнул, что накопленный опыт, преемственность и четкая ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.
Глава государства пожелал представителям научного сообщества здоровья, счастья и новых научных открытий на благо родной Беларуси.
Поздравление Президента с Днем белорусской науки
Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем белорусской науки.
Отечественная наука по праву является стратегическим ресурсом опережающего развития и важнейшей опорой национальной экономики и общества. Благодаря высокому профессионализму белорусских ученых достигнуты значимые успехи в области космоса и авиации, микроэлектроники и атомной энергетики, медицины и фармации, биотехнологий и умного сельского хозяйства. Это серьезный стимул двигаться вперед.
Сегодня перед научным сообществом стоят задачи, связанные с реализацией приоритетных направлений научной и инновационной деятельности, продвижением междисциплинарных исследований и внедрением передовых технологий в практику. Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны.
Убежден, что накопленный опыт, преемственность и четкая ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.
Желаю вам здоровья, счастья и новых научных открытий на благо родной Беларуси.
Александр Лукашенко,
25 января 2026 года.