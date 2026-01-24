Лукашенко: Отечественная наука - важнейшая опора национальной экономики

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравления деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования в связи с Днем белорусской науки.

Поздравление Президента с Днем белорусской науки

Деятелям науки, работникам научно-исследовательских институтов и учреждений высшего образования

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем белорусской науки.

Отечественная наука по праву является стратегическим ресурсом опережающего развития и важнейшей опорой национальной экономики и общества. Благодаря высокому профессионализму белорусских ученых достигнуты значимые успехи в области космоса и авиации, микроэлектроники и атомной энергетики, медицины и фармации, биотехнологий и умного сельского хозяйства. Это серьезный стимул двигаться вперед.

Сегодня перед научным сообществом стоят задачи, связанные с реализацией приоритетных направлений научной и инновационной деятельности, продвижением междисциплинарных исследований и внедрением передовых технологий в практику. Однако главный акцент сделан на сохранении интеллектуального потенциала нации и укреплении технологического суверенитета, который в современных реалиях служит фундаментом независимости и конкурентоспособности страны.

Убежден, что накопленный опыт, преемственность и четкая ориентация на конкретный результат позволят белорусской науке достичь поставленных целей.

Желаю вам здоровья, счастья и новых научных открытий на благо родной Беларуси.