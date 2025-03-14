Лукашенко: Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время

Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Беларуси. Такое заявление было сделано во время выступления в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.

"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.