3.61 BYN
3.17 BYN
3.45 BYN
Лукашенко: Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТакое заявление белорусский лидер сделал во время выступления в Совете Федерации
Лукашенко: Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее времяnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0db0ff6f-3c47-4f1f-abb8-6ba649968594/conversions/0fc2472a-2947-451a-90ea-407d40232bca-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларусь вряд ли войдет в состав России в ближайшее время, как и РФ вряд ли войдет в состав Беларуси. Такое заявление было сделано во время выступления в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.
"Когда Россия войдет в состав Беларуси или наоборот, Беларусь войдет в состав России? Это вряд ли будет в ближайшее время, и если мы будем в этом плане ломиться в эту открытую дверь, мы погубим все, что мы сделали. Надо идти спокойно, step by step, шаг за шагом что-то реализовывать, как мы делаем сейчас", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.
Фото: РИА Новости