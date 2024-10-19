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Лукашенко отметил, что в 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание

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Фото БЕЛТА

Александр Лукашенко заявил, что повышению качества белорусской продукции в 2025 году будет уделено приоритетное внимание, сообщает БЕЛТА.

"Но независимо от того, государственное это предприятие или частное, качество превыше всего. Именно в этом была цель объявления 2024 года Годом качества. Но мы как-то расслабились, не все сделали. В 2025 году качеству будет уделено приоритетное внимание. В этом залог как нашего экономического роста, так и повышения престижа на мировых рынках", - сказал глава государства.

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