Лукашенко прокомментировал слухи о локации "Орешника" в Беларуси: "Это полная брехня"
Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания ответил на слухи о локации "Орешника" в Беларуси, сообщает БЕЛТА.
"Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили "Орешник". Не хочу говорить где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы "Орешник" не размещали, - заявил Александр Лукашенко. - Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду. Хотя со временем это тайной и не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени (или длительный)... Он тайной не будет".
"Я читаю и улыбаюсь: насколько глупцы! Многие люди знают и понимают, что это не так. Но лишь бы ляпнуть в средствах массовой информации. Встает вопрос: зачем американцы или европейцы сейчас им деньги платят? Они же ни черта не знают", - добавил глава государства.