Лукашенко прокомментировал слухи о локации "Орешника" в Беларуси: "Это полная брехня"

"Сегодня прочитал, что наши очумелые там, за границей, заявили, что где-то в районе Слуцка мы разместили "Орешник". Не хочу говорить где и не скажу. Но это полная брехня. Ни в каком Слуцке мы "Орешник" не размещали, - заявил Александр Лукашенко. - Разместили там, где более выгодно, но я об этом говорить не буду. Хотя со временем это тайной и не будет. Такой позиционный район создать за короткий промежуток времени (или длительный)... Он тайной не будет".