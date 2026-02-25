Лукашенко подтвердил готовность Беларуси к активизации практического взаимодействия с Кувейтом

Фото Рexels news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b824440-3ecb-42b7-80d2-55548d28803a/conversions/8f8fc59c-af61-4ebe-aa60-a6c96fb814d2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b824440-3ecb-42b7-80d2-55548d28803a/conversions/8f8fc59c-af61-4ebe-aa60-a6c96fb814d2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b824440-3ecb-42b7-80d2-55548d28803a/conversions/8f8fc59c-af61-4ebe-aa60-a6c96fb814d2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4b824440-3ecb-42b7-80d2-55548d28803a/conversions/8f8fc59c-af61-4ebe-aa60-a6c96fb814d2-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Рexels

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Эмира Государства Кувейт шейха Мишааля аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха и Наследного принца этой страны шейха Сабаха Халида аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха с Национальным днем, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства в поздравительном послании в адрес Эмира отметил, что Беларусь высоко ценит существенный вклад Кувейта в поддержание мира и стабильности в регионе Ближнего Востока, а также стремление этой страны к укреплению конструктивного межгосударственного сотрудничества на принципах равноправия, диалога и взаимного уважения.

"Под Вашим мудрым руководством Кувейт достиг значительных результатов в экономическом развитии и повышении благосостояния граждан. Опыт реализации стратегического плана "Видение Кувейта 2035" может служить образцом выполнения задач национальной повестки дня для многих государств", - говорится в поздравлении Эмиру.

В поздравительном послании в адрес Наследного принца шейха Сабаха Халида аль-Хамада аль-Мубарака ас-Сабаха Президент подтвердил готовность Беларуси к активизации практического взаимодействия с Кувейтом, основанного на многолетних связях между двумя дружественными странами.