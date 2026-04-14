Лукашенко поручил наполнить рынок рыбой и тиражировать опыт рыбхоза "Палуж"
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко во время посещения рыбхоза "Палуж" в Краснопольском районе Могилевской области поручил тиражировать опыт подобных комплексов, сообщает БЕЛТА.
"Надо наполнить рынок рыбой. Тем более есть возможность, - заявил Александр Лукашенко. - Надо записать, чтобы Шулейко и Исаченко (вице-премьер Юрий Шулейко и председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко. - Прим. БЕЛТА) сделали десять таких комплексов. Надо дальше тиражировать".