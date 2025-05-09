Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с 80-й годовщиной Великой Победы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Поздравительные послания направлены Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, Президенту Армении Ваагну Хачатуряну, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и Первому Президенту республики Нурсултану Назарбаеву, Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову, Президенту России Владимиру Путину, Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону, Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову, Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву, Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили, Президенту Словакии Петеру Пеллегрини и премьер-министру Роберту Фицо, а также народам Украины и Молдовы.

Обращаясь к лидерам стран Содружества Независимых Государств, Александр Лукашенко подчеркнул, что в этот знаменательный день славят великий подвиг многонационального советского народа, отстоявшего право на жизнь и свободу для будущих поколений ценой беспримерного героизма солдат и неимоверных усилий тружеников тыла.

Президент выразил уверенность, что память об общей истории и Великой Победе, дружба и взаимная поддержка будут и впредь служить надежным фундаментом развития плодотворного сотрудничества между странами.

В послании Президенту России Владимиру Путину глава белорусского государства отметил, что восемь десятилетий назад Советский Союз поставил победоносную точку в самой жестокой и кровопролитной в истории человечества войне.

"Гордость за беспримерную стойкость и мужество отцов, дедов и прадедов, спасших мир от нацистского порабощения, объединяет белорусов и россиян. Священный долг каждого из нас - сделать все возможное, чтобы историческая правда и память о Великой Отечественной войне жили в веках, продолжая сплачивать два народа и обеспечивая неразрывную связь поколений, - говорится в поздравлении. - Уверен, что вступивший в силу межгосударственный Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, тесное военное и военно-техническое сотрудничество будут и впредь выступать надежной защитой от повторения страшных событий прошлого, а совместные усилия по продвижению инициативы Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке заложат основу архитектуры равной и неделимой безопасности на нашем большом континенте".

Поздравляя Президента Грузии Михаила Кавелашвили, Александр Лукашенко обратил внимание, что 9 Мая - это символ беспримерных мужества и стойкости всех тех, кто сражался с фашизмом на фронте и трудился в тылу, защищая свободу и независимость родной земли.

"Значительный вклад в освобождение общей Родины от коричневой чумы сделали белорусы и грузины. Минском почтена память о Серго Чигладзе и Мирзе Геловани, которые совершили бессмертные подвиги в боях за Беларусь и стали для нас воплощением воинской доблести отважных сыновей Грузии. Уверен, что безграничные благодарность и уважение к героям-победителям будут и в дальнейшем оставаться важным фактором в укреплении дружбы между нашими странами и народами", - подчеркнул глава государства.

В послании Президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне в Европе Александр Лукашенко отметил, что эта важная для двух народов дата является символом мужества и отваги и напоминает каждому о бесценной важности мирного неба, обязанности всегда чтить свою историю и защищать Отечество.

"Рад отметить, что в Словакии с уважением относятся к памяти о воинах-освободителях, в том числе белорусах, которые плечом к плечу со словаками сражались с нацизмом и отдали жизнь за свободу вашей страны. Убежден, что внимательное отношение к нашему наследию и неразрывные человеческие связи создают прочную основу для дальнейшего углубления сотрудничества между Минском и Братиславой, содействуют укреплению безопасности на Европейском континенте", - говорится в поздравлении.

Обращаясь к премьер-министру Словакии Роберту Фицо, Александр Лукашенко напомнил, что более 80 лет назад народы Европы объединились в борьбе против нацистской угрозы, которая нависла над миром, и показали пример непоколебимых мужества и героизма.

"Уверен, что одержанная ценой огромных потерь Великая Победа навсегда останется символом триумфа добра над злом, свободы над порабощением. Белорусский народ высоко ценит, что в вашей стране сохраняется память о подвиге советских и словацких воинов, которые вместе сражались против коричневой чумы. Считаю, что охрана общей исторической правды может служить надежным фундаментом не только для развития и укрепления белорусско-словацких отношений, но и для обеспечения мира и стабильности во всей Европе", - подчеркнул белорусский лидер.

В поздравлении народу Украины Президент констатировал, что 9 Мая - священная дата для белорусов и украинцев, день памяти о бессмертном подвиге советских людей, которые объединились против нацизма, и день вечной скорби по миллионам сломанных судеб и надежд.

"Совместная борьба в годы Великой Отечественной войны - яркий пример дружбы и взаимовыручки белорусского и украинского народов. Сохранить историческую правду о тех памятных событиях является нашей общей обязанностью перед прошлыми и будущими поколениями, - говорится в послании. - Сегодня, когда в некоторых странах пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны, оправдать нацизм и его сторонников, Беларусь делает все возможное, чтобы предотвратить повторение ошибок прошлого, защитить и сохранить имена настоящих победителей и освободителей мира от коричневой чумы".

Глава государства отметил, что в Беларуси хорошо знают и чтят сыновей Украины, которые воевали и отдали свою жизнь за освобождение белорусской земли. "Благодарность героям за подаренные свободу и независимость навсегда останется в сердце каждого белоруса", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поздравляя народ Молдовы с 80-й годовщиной Великой Победы, Президент выразил убеждение, что чувства гордости, радости и скорби, одинаково глубоко переживаемые в этот день и в Минске, и в Кишиневе, позволят укрепить взаимопонимание и доверие между двумя народами, как завещали отцы и деды.

"9 Мая - не только символ доблести и отваги многонационального советского народа, отстоявшего для потомков право на существование, но и напоминание о неисчислимых жертвах и страданиях, принесенных войной, хрупкости мира и важности его сохранения. В этот день мы склоняем головы перед памятью миллионов людей, отдавших свои жизни за свободу и независимость Родины. Без уважения к прошлому и его урокам мы обречены на поражение в будущем", - подчеркнул белорусский лидер.