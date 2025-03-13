Лукашенко - Путину: Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов

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Беларусь готова подключиться к амбициозным национальным проектам в России. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам официальных переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

"Будем рады помочь в реализации новых амбициозных национальных проектов. Вместе с Президентом России думаем уже не только о восстановительном росте и импортозамещении, но и об опережающем развитии. Беларуси и России нужен технологический прорыв во имя будущего наших стран и народов. Все необходимое для этого у нас есть", - сказал Президент.

Глава государства также отметил наличие большого потенциала для развития сотрудничества в транспортной сфере. "Пришло время серьезно подумать над более эффективным его использованием. Прежде всего возможностей железнодорожного транспорта", - заявил Александр Лукашенко.

В этом плане глава государства напомнил о предложении построить высокоскоростную дорогу из Москвы до Минска или даже до Бреста.