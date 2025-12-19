3.68 BYN
Лукашенко рассказал о прорыве Беларуси в микроэлектронике благодаря совместной работе с Россией
Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания рассказал, как Беларусь совместно с Россией серьезно продвинулась в области микроэлектроники, сообщает БЕЛТА.
Глава государства обратил внимание, что в микроэлектронике Беларусь благодаря совместной работе с россиянами обеспечила настоящий прорыв. "Благодаря совместному производству мы начали очень серьезно продвигаться в микроэлектронике", - сказал Александр Лукашенко.
Президент Беларуси рассказал об одной из своих встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой и зашла речь о микроэлектронике. Этот вопрос был поднят с учетом санкций, которые были введены против России.
"В Беларуси мы - точно знаю - все предприятия микроэлектроники сохранили. Но, в основном, это у нас "Интеграл". Я говорю (Владимиру Путину - прим. ред.): "Давай разберемся". Он говорит: "Мы готовы инвестировать любые деньги, но только чтобы и космические корабли, и прочие ракеты летали", - поделился деталями разговора Александр Лукашенко.
По возвращении в Беларусь глава государства посетил выставку, где представители отечественного предприятия "Интеграл" рассказывали о своих разработках. Александр Лукашенко пересказал диалог с Владимиром Путиным одному из конструкторов "Интеграла". "Взрослый человек: слушал-слушал - смотрю, чего-то улыбается. Он берет меня за руку: "Александр Григорьевич, передайте своему другу и старшему брату, что пусть не переживает. Семь нанометров, 90 нанометров - спросите, куда впихнуть, в какое крыло самолета или ракету, наши нанометры". И тогда началась очень интенсивная работа", - подчеркнул Президент.
Таким образом, отметил он, россияне начали инвестировать в сферу микроэлектроники, где были поставлены серьезные и амбициозные задачи: "Чтобы все можно было впихнуть в крыло самолета и ракету, чтобы все летало, и мы меньше чувствовали зависимость от Запада".
Глава государства обратил внимание, что после этого беглые подсказали Западу о введении санкции в отношении "Интеграла". "Его действительно начали душить больше, чем какое другое предприятие. Потому что понимали: если мы обеспечим здесь независимость по ракетному и самолетному производству... А без этого нельзя, - уверен он. - Не сберегли бы мы эти предприятия, разговоров бы на эту тему не было. А это, оказывается, востребовано очень сильно".