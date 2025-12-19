Лукашенко рассказал о прорыве Беларуси в микроэлектронике благодаря совместной работе с Россией news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d856600-1474-48a5-95ec-e655e099f366/conversions/fd4f052d-433c-43a0-ace2-b232c827d61c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d856600-1474-48a5-95ec-e655e099f366/conversions/fd4f052d-433c-43a0-ace2-b232c827d61c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d856600-1474-48a5-95ec-e655e099f366/conversions/fd4f052d-433c-43a0-ace2-b232c827d61c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7d856600-1474-48a5-95ec-e655e099f366/conversions/fd4f052d-433c-43a0-ace2-b232c827d61c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси, Председатель ВНС Александр Лукашенко на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания рассказал, как Беларусь совместно с Россией серьезно продвинулась в области микроэлектроники, сообщает БЕЛТА.

Глава государства обратил внимание, что в микроэлектронике Беларусь благодаря совместной работе с россиянами обеспечила настоящий прорыв. "Благодаря совместному производству мы начали очень серьезно продвигаться в микроэлектронике", - сказал Александр Лукашенко.

Президент Беларуси рассказал об одной из своих встреч с российским коллегой Владимиром Путиным, в ходе которой и зашла речь о микроэлектронике. Этот вопрос был поднят с учетом санкций, которые были введены против России.

"В Беларуси мы - точно знаю - все предприятия микроэлектроники сохранили. Но, в основном, это у нас "Интеграл". Я говорю (Владимиру Путину - прим. ред.): "Давай разберемся". Он говорит: "Мы готовы инвестировать любые деньги, но только чтобы и космические корабли, и прочие ракеты летали", - поделился деталями разговора Александр Лукашенко.

По возвращении в Беларусь глава государства посетил выставку, где представители отечественного предприятия "Интеграл" рассказывали о своих разработках. Александр Лукашенко пересказал диалог с Владимиром Путиным одному из конструкторов "Интеграла". "Взрослый человек: слушал-слушал - смотрю, чего-то улыбается. Он берет меня за руку: "Александр Григорьевич, передайте своему другу и старшему брату, что пусть не переживает. Семь нанометров, 90 нанометров - спросите, куда впихнуть, в какое крыло самолета или ракету, наши нанометры". И тогда началась очень интенсивная работа", - подчеркнул Президент.

Таким образом, отметил он, россияне начали инвестировать в сферу микроэлектроники, где были поставлены серьезные и амбициозные задачи: "Чтобы все можно было впихнуть в крыло самолета и ракету, чтобы все летало, и мы меньше чувствовали зависимость от Запада".