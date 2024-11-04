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Лукашенко: Растет необходимость возвращения Беларуси и Польши к нормальным отношениям
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Польши с Днем Независимости, сообщает БЕЛТА.
"Несмотря на различные сложности, судьба предначертала нашим народам жить рядом, укреплять сотрудничество и дружбу, общее христианское и культурное наследие, широкие связи в разнообразных отраслях. Сегодняшние потрясения геополитического и регионального характера, жертвами которых становятся обычные люди, в очередной раз напоминают нам про высокую цену мира и подтверждают безальтернативность сохранения взаимоуважительных и добрососедских отношений", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что именно поэтому Беларусь делает все, чтобы упростить путешествия, создать дополнительные возможности для отдыха, посещения родных и близких, налаживания полезных экономических связей.
"Шаг за шагом, по мере того как все больше поляков приезжают в нашу страну в рамках безвизового режима, укрепляется народная дипломатия, растет необходимость возвращения к нормальным отношениям на межгосударственном уровне. Верю, что скоро эта естественная потребность обоих обществ будет реализована. Минск готов продолжать работу в данном направлении", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем жителям соседней Польши крепкого здоровья, добра, счастья и пригласил в гостеприимную Беларусь.
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