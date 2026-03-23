Лукашенко разрешил выезд грузовиков с литовской регистрацией

Президент Беларуси рассмотрел обращение литовских и польских перевозчиков и принял решение о возможности выезда фур на литовской регистрации. Об этом рассказал журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский.

В ноябре 2026 года литовской стороной были приняты недружественные действия в отношении Беларуси и закрыты все автодорожные пункты пропуска на литовско-белорусской границе.

В связи с этим грузовики на литовской регистрации были размещены на специальных площадках. Всего было более 1 тыс. 900 грузовых транспортных средств, в том числе тягачей, прицепов и полуприцепов.

На площадках обеспечивалась их полная сохранность. Решено, что грузовики покинут территорию Беларуси, оплатив тариф за стоянку в разы меньше, чем он был изначально.

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Грузовики могут уже сейчас выезжать со специальных площадок. Тариф за хранение на площадках значительно снижен, то есть сейчас он в разы меньше того, который был установлен первоначально. И он минимален, исходя только из тех затрат, которые понес владелец этих стоянок, обеспечивавший сохранность транспортных средств. Порядок цифр такой: например, за хранение прицепа или полуприцепа стоимость хранения будет более чем в 7 раз отличаться в меньшую сторону от ранее установленного тарифа. Если это полная сцепка, то меньше в 3 раза. Данный тариф покрывает лишь фактические затраты владельцев площадок хранения".

Владимир Орловский, председатель Государственного таможенного комитета Беларуси

Выезд грузовиков на литовской регистрации, которые принадлежат литовским компаниям, будет осуществляться через белорусско-литовские участки границы в соответствии с законодательством.