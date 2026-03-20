Лукашенко: Самое главное - здоровье женщины

Президент Беларуси заслушал доклад о проекте указа "О проведении экстракорпорального оплодотворения". Уже 5 лет в нашей стране супружеским парам предоставлено право одной бесплатной попытки ЭКО. Если есть медицинские показания, а супруга не старше 40 лет, государство берет на себя все расходы.

Благодаря этой бюджетной программе уже появилось более 2,5 тыс. малышей. Процедура становится все более востребованной. Президенту предложено расширить бюджетные возможности для желающих иметь детей. Александр Лукашенко требует подойти к решению вопросов максимально либерально.

"По существу ЭКО является одной из мер, направленных на улучшение демографической ситуации. Но это не самое главное. Главное, что женщина хочет иметь ребенка - слава богу", - сказал Александр Лукашенко.

Президент напомнил, что министр здравоохранения в октябре 2025 года докладывал по соответствующей тематике. "Было принято решение подойти максимально либерально к этому вопросу и в интересах желающих. Чтобы не было там каких-то забобонов чиновничьих: ах, это можно, это нельзя, это морально-нравственные принципы, еще какие-то", - заметил глава государства.

"Какие морально-нравственные принципы? От кого они исходят? Женщина хочет иметь ребенка. Это святая, значит, женщина. Если не можем естественным образом (я в общем говорю про мужиков), всячески надо как-то помогать", - подчеркнул глава государства.

В проекте указа предлагается увеличить число бесплатных попыток ЭКО до двух раз. Но есть условия - отсутствие противопоказаний и возраст женщины до 49 лет. Также Президент предупредил, что при необходимости в этом направлении важно привнести самые передовые технологии.

Лукашенко: Надо применить самые передовые технологии

В связи с этим Александр Лукашенко напомнил о примере Аллы Пугачевой, которая, воспользовавшись современными репродуктивными технологиями, стала мамой двоих детей. "И тут от церкви до последнего человека начали костылять ее. А я говорю: какая молодец, - заметил Президент. - И детки, говорят, хорошие. Это главное. Пусть рожает как угодно, но чтобы были хорошие дети. Но это уже медики".

Один из аспектов, который обсуждался при подготовке проекта указа, касается возможности использования женщинами для проведения бесплатной процедуры ЭКО собственных эмбрионов, которые хранятся в частных центрах. "Надо предоставить такую возможность", - высказал свою точку зрения Президент.

Глава государства считает, что не нужно создавать дополнительные ограничения для женщин, в том числе и по поводу использования эмбрионов. Главное - успешный результат процедуры ЭКО и появление на свет здоровых детей. А место, где хранились эмбрионы (медцентр в Беларуси или за пределами страны, его форма собственности), не имеет принципиального значения.

"Да хоть на Луне пусть хранит. Это дело женщины. Пусть она определяется, как ей быть и что делать", - убежден Александр Лукашенко.

"Поэтому я как Президент, а вы как мои подчиненные - мы должны делать все (и не только в Год женщины), чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети - это счастье нашей женщины", - подчеркнул глава государства.

Важное требование Президента - никаких половинчатых решений. Ведь по существу ЭКО - это мера, направленная на улучшение демографической ситуации в стране.

Уже после доклада Первому подробностями разговора поделились вице-премьер и глава Минздрава.

"В соответствии с проектом указа, который сегодня рассматривался у главы государства, предоставляется 2 бесплатных попытки ЭКО. Право на эти попытки предоставляется не только женщинам замужним, но и одиноким женщинам. По-прежнему сохраняется принцип, что бесплатная программа ЭКО будет осуществляться только в государственных медицинских учреждениях. Конечно, статистика за вот эти 5 лет, когда государственная программа бесплатных процедур ЭКО предоставляется, показывает, что эффективность ЭКО в государственных учреждениях здравоохранения значительно выше", - прокомментировала Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы работаем достаточно качественно с отбором тех женщин, которые могут войти в эту программу. Ведь это очень важно, чтобы все те методологии, процессы, которые проходили с нашими женщинами, имели статус "не навредить". И важно с каждой женщиной разговаривать, важно каждой женщине давать надежду для того, чтобы если у нас есть возможность провести эту процедуру, но мы должны потратить какое-то время на восстановительный период, на лечебный период и перейти к вопросу, чтобы этот процесс все-таки начать. Потому что результативность, я еще раз хочу сказать, 38 %, она чуть выше мировых цифр, которые мы на сегодняшний день имеем".