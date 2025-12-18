3.68 BYN
Лукашенко: У Путина хорошие человеческие качества, но в политике он волкодав
В интервью американской телекомпании Newsmax TV Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил ведущей телеканала Newsmax TV Грете ван Састерен, что в свое время встречался с Владимиром Зеленским.
На вопрос ведущей, какой он человек, Александр Лукашенко сказал, что ему показалось, что Зеленский "тогда был вменяемым человеком, но неопытным, и это естественно, если про политику говорить". Что же касается личных качеств, белорусский лидер признался, что был не настолько близок с Владимиром Зеленским, как с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным или с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.
Грета ван Састерен также не упустила спросить, каким человеком является и Владимир Путин. "Нормальный человек. Человеческие качества у него очень хорошие, но в политике волкодав. Он в политике великий человек, который давно руководит большой страной, поэтому можно позавидовать его желанию и умению руководить государством и заниматься вопросами не только внутренней, но и внешней политики. Он сильный человек", - ответил ей Александр Лукашенко.