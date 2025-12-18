Лукашенко: У Путина хорошие человеческие качества, но в политике он волкодав

Фото: ТАСС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ca239ffc-6a72-4f78-9ba0-283dfb4782a6/conversions/ce0b0be0-6727-448f-8d8f-c4f167b38d59-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: ТАСС

В интервью американской телекомпании Newsmax TV Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил ведущей телеканала Newsmax TV Грете ван Састерен, что в свое время встречался с Владимиром Зеленским.

На вопрос ведущей, какой он человек, Александр Лукашенко сказал, что ему показалось, что Зеленский "тогда был вменяемым человеком, но неопытным, и это естественно, если про политику говорить". Что же касается личных качеств, белорусский лидер признался, что был не настолько близок с Владимиром Зеленским, как с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным или с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.