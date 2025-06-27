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Лукашенко участникам Форума регионов: Будущее наших стран - в руках молодого поколения
В единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего государств. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в своем видеообращении к участникам XII Форума регионов Беларуси и России, который проводится в Нижнем Новгороде, сообщает БЕЛТА.
Глава государства отметил символичность того, что в год 80-летия Великой Победы Форум регионов проводится именно в Нижнем Новгороде. Ведь именно в этом городе, который в те годы носил название Горький, в буквальном смысле ковалась Победа - с легендарных заводов уходила на фронт каждая третья боевая машина. "Танки, самолеты, подводные лодки - все это создавали люди со стальным характером. Советские люди", - подчеркнул белорусский лидер.
"Безусловно, правильно, что в этот юбилейный год мы посвятили его юным наследникам победителей - нашей молодежи. Убежден, наш форум, традиционно проводимый под эгидой Совета Республики и Совета Федерации, собрал инициативных, талантливых и преданных своей земле людей. Спасибо за поддержку и реализацию масштабных проектов, что особенно важно - предложенных молодежью. Ведь будущее наших стран - в руках молодого поколения. И именно от него зависят место и роль Беларуси и России на будущей геополитической карте мира", - подчеркнул Александр Лукашенко.
По его словам, необходимо подготовить достойную смену из молодых и амбициозных, понимающих мировые тенденции, умеющих думать и действовать на опережение. При этом молодое поколение нужно оградить от навязывания ложных смыслов. "Мы должны уверенно показывать, через что нам пришлось пройти на пути к суверенитету, безопасной и созидательной жизни в наших странах. Важно сохранять и передавать молодежи подлинные знания о прошлом, формировать активную гражданскую позицию, чувства ответственности и гордости за свою историю. Нам как никогда важно смело и настойчиво говорить о своих героях и исторической правде", - сказал Президент.
Александр Лукашенко напомнил, что 22 июня, в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, в Бресте был дан старт патриотическому проекту "Поезд Памяти". Эта инициатива парламентариев помогает молодежи узнавать больше о своей истории, обеспечивает преемственность поколений. "Такие проекты надо развивать и масштабировать. Ведь в единстве наша сила, правда и ориентир для построения общего будущего государств", - уверен белорусский лидер.