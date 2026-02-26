Лукашенко: В союзном строительстве Беларусь и Россия идут "от жизни" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8ac561a9-2646-469d-a008-bd6ea7594f9b/conversions/b0449fea-3bbd-4a3b-a8f5-eff617c3aaeb-xl-___webp_1920.webp 1920w

В союзном строительстве Беларусь и Россия идут "от жизни". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

В повестке дня заседания - доклад представителей правительств о работе по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.

"На данный момент выполнено только 40 % отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 - всего 4,5 %)", - сказал Президент.

Александр Лукашенко заявил, что параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период с 2027 по 2029 годы. "И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами", - подчеркнул глава государства.