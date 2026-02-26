3.75 BYN
Лукашенко: В союзном строительстве Беларусь и Россия идут "от жизни"
В союзном строительстве Беларусь и Россия идут "от жизни". Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
В повестке дня заседания - доклад представителей правительств о работе по выполнению Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
"На данный момент выполнено только 40 % отраслевых мероприятий (125 из 310). С отставанием от графика идет процесс по относительно небольшому числу поручений (14 - всего 4,5 %)", - сказал Президент.
Александр Лукашенко заявил, что параллельно необходимо обеспечить подготовку содержательных Основных направлений на следующий трехлетний период с 2027 по 2029 годы. "И, самое главное, обязательно их выполнить. Они должны быть ориентированы прежде всего на обеспечение технологического суверенитета Союзного государства и технического паритета с другими странами", - подчеркнул глава государства.
"В союзном строительстве мы идем "от жизни", приступая к более высокому уровню интеграции и созданию межгосструктур там, где это назрело", - отметил Президент.