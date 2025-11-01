Лукашенко: Впервые в истории независимой Беларуси выпустят пилотов гражданской авиации

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов авиатранспортной отрасли с профессиональным праздником - Днем работников гражданской авиации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что на белорусских авиаторов возложена важная миссия по безопасной и своевременной доставке пассажиров и грузов воздушным транспортом, и они справляются с этой задачей, несмотря на вызовы времени.

"Отрасль успешно развивается: появляются новые маршруты, обновляется флот, внедряются современные технологии авиаремонта, повышается уровень сервиса, продолжается модернизация инфраструктуры аэропортов. В нынешнем учебном году впервые в истории независимой Беларуси состоится выпуск пилотов гражданской авиации, что позволит укрепить кадровый и технологический суверенитет страны", - констатировал Президент.

Особые слова признательности Александр Лукашенко адресовал ветеранам за те богатейшие традиции, которые и сегодня помогают коллективу двигаться вперед.

"Убежден, стремление к успеху, преданность интересам государства позволят вам и в дальнейшем ответственно решать задачи транспортного комплекса", - подчеркнул белорусский лидер.

В этот праздничный день Президент пожелал всем работникам гражданской авиации доброго здоровья, благополучия, воплощения в жизнь намеченных планов и покорения профессиональных высот.

