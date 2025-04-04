Лукашенко высказался о финансировании спорта: Не будет никаких денег, если не будет прогресса

Каждый вложенный в спортивную отрасль рубль должен давать отдачу. На этом Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентировал внимание 4 апреля во время совещания по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта, пишет БЕЛТА.

Президент поинтересовался, что сделано для наведения порядка прежде всего в игровых видах спорта и что еще необходимо сделать, как выполняются его поручения и контролируются государственные деньги, которые направляются клубам и федерациям.

"Не проблема сегодня посмотреть, куда уходят эти деньги. Родных, близких, любовниц вы, пожалуйста, содержите за свои деньги, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Насколько справедливо и по-хозяйски клубы распоряжаются средствами или просто их тупо осваивают? На какие цели направляют финансы? Мы за спортивные объекты, которые стоят миллиарды рублей, спросим с Министерства спорта".