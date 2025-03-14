Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь работают над спутником со сверхточным разрешением

Россия и Беларусь вместе работают над новым спутником со сверхточным разрешением. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 марта в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Россию.

"Разработан и эксплуатируется российско-белорусский космический аппарат в составе группировки спутников для дистанционного зондирования земли, но конфликт с Украиной показал, что этого мало. Ведется создание нового спутника со сверхточным разрешением до 35 сантиметров. Начинка наша, платформа ваша. Оно почти готово", - сказал белорусский лидер.