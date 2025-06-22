Минск - Вашингтон, саммит ЕАЭС, награды выпускникам, МТК в АПК - в рубрике "Время Первого"

Кит Келлог в Минске, агрокомбинат "Дзержинский", саммит ЕАЭС на низком старте и выпускники вузов во Дворце Независимости.

Президент Беларуси провел в Минском районе большое выездное совещание по АПК. Обсудили и подготовку Минска к предстоящему саммиту ЕАЭС. Если объяснять просто, это событие, во время которого будут подниматься все экономические вопросы.

И, конечно, большой инфоповод в конце недели - визит спецпосланника США. О чем готов говорить Минск с Вашингтоном? Обо всем этом - в рубрике "Время Первого".

Контраст президентского графика на неделе не давал скучать ни управленческому аппарату, ни журналистам. Закончили эту неделю визитом спецпосланника президента США, а начали на земле - семинаром по АПК в Минском районе.

А в середине были подготовка к проведению ЕАЭС, награды лучшим студентам в преддверии выпускных и еще много того, что остается за кадром даже для пула.

Встреча с Китом Келлогом стала самым громким поводом в инфопространстве на уходящей неделе. Какие только причины визита не искали всевозможные СМИ в интернете! Самый упоминаемый - "договоренности" по Украине. Но тем разговора было гораздо больше.

Кадры того, с каким настроением здоровался Александр Лукашенко с представителями американской администрации, облетели весь интернет. Сразу был понятен и тон предстоящей беседы.

Джозеф Кит Келлог - младший в американском управлении занимал разные должности: советник по внешней политике, по нацбезопасности, генерал-лейтенант армии США. Что касается позиции по Украине, Келлог не раз высказывался о том, что боевые действия были "предотвращаемым кризисом". Причиной, почему этого не случилось, стала некомпетентность предыдущей администрации.

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"Шуму Вы наделали в мире очень много своим приездом. Но я удивляюсь, почему. Разве мы не можем вести нормальный диалог и разговаривать о наших делах - об отношениях между Беларусью и Соединенными Штатами Америки", - отметил белорусский лидер.

"Очень рад, господин генерал, встретиться с Вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся", - подчеркнул он.

Подходы "остановить кризис" перекликаются с постоянной белорусской позицией по этой теме. Стороны обсудили украинскую тему и не только: и Ближний Восток, и отношения России с Китаем. Переговоры длились шесть с половиной часов. По словам пресс-секретаря Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, "они досконально известны, конечно же, только тем, кто присутствовал на этих переговорах". Но предположений была масса. Эту тему обсудили все мировые СМИ.

Совещание по АПК

Чем началась эта неделя? Делами внутренними. Совещание по АПК на выездном семинаре (так обозначали формат) коснулось абсолютно всех. Собрали не только специалистов по профилю. Страна зарабатывает на отрасли хорошие деньги, поэтому общий принцип таков: глобально понимать, что в системе происходит, должны все.

Локация, которую выбрали, - один из молочно-товарных комплексов агрокомбината "Дзержинский", совсем недалеко от Острошицкого Городка - полчаса езды от Минска. Здесь большие территории и полный порядок в технологии. Могут быть примером на уровне страны.

Президент подчеркнул, что производить молоко высокого качества - это очень прибыльно. "Это сегодня хорошие деньги и сегодня молоко прибыльно", - подчеркнул белорусский лидер.

Он обратил внимание на то, что происходит в мире - войны и конфликты. Наживаться на них - это не политика Беларуси, но и без этого продовольствие в мире всегда будет востребовано, уверен Александр Лукашенко: "И без войн людей надо накормить. Значит, спрос на продукты питания и одежду будет".

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Максимальный акцент в разговоре был сделан на содержании животных. Падеж скота - то, чего не должно быть в стране в принципе, - чаще всего упирается в человеческий фактор. Вовремя к теленку не подошли, не выпоили, было холодно или наоборот экстремально жарко в телятнике - все это и грубое нарушение технологии, и просто человеческая халатность.

Александр Портной, гендиректор НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

"Славянский народ, он такой, он часто способен анализировать, что-то менять и так далее. За рубежом более четко поставлена задача. Есть протокол выполнения технологической операции. Попробуй отстранись в сторону. Если положено обрезать пуповину теленку и обработать дезинфицирующим раствором - обрезают. А у нас могут посмотреть, а она там не 10 сантиметров, а 15 - бог с ним, подсохнет, будет нормально. А ее надо подрезать и продезинфицировать. Это такой самый простой пример".

Именно поэтому вопрос исполнительской дисциплины стоит так остро. Поэтому и собирают всех, чтобы и проверяющие, и руководители, у которых не одно направление для работы (губернаторы же занимаются не только сельским хозяйством в областях), понимали, как это все устроено на практике.

Обращаясь к участникам семинара-совещания, глава государства отметил, что пригласил их на это мероприятие, потому как видит приличный объем неисполнительности. "Я решил поступить по-военному. У нас была в армии такая хорошая формула: "Делай, как я". Вот я решил вам показать: я от вас требую вот это, сделайте так. Тогда не будет падежа скота. Потому что если будет падеж скота, как сейчас или вчера, будет это все продолжаться, мы придем к тому, что нам жрать самим будет нечего. Поэтому не думайте, что это прихоть Лукашенко", - сказал Президент.

"Я деревенский человек, проживший немало. И знаю, что без продуктов питания, без одежды, самого необходимого человек жить не может. А население планеты все время растет", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Обсудили на семинаре и перспективы строительства больших свинокомплексов, и новые подходы в работе Академии наук с кормами и лекарствами, создание централизованной ветслужбы. Многое из этого - переговоры "на ногах". Все уже привыкли, что Президент не рассиживается. Готовым быть надо постоянно.

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Как самим участникам такой формат совещания? Спросили и у тех, кто далек от аграрной тематики - у экс-министра строительства и архитектуры, а сегодня помощника Президента по Гомельской области Руслана Пархамовича, и у тех, кто в сельском хозяйстве считается людьми опытными - у главы Брестского региона Петра Пархомчика и экс-министра сельского хозяйства Михаила Русого, который сейчас тоже следит за порядком на Брестчине. Спойлер: на юге страны с делами аграрными сейчас все хорошо.

Руслан Пархамович, помощник Президента Беларуси - инспектор по Гомельской области:

"Если неинтересно и перегружено, то люди как бы воспринимают информацию по-другому. А когда подается информация достаточно ярко, напористо, и она действительно интересная, эта информация, поверьте, с достаточно серьезным багажом знаний уезжаем в свою область трудиться".

Результат - это то, чего хочет Минск и от международных событий, на своей площадке.

К нам едет ЕАЭС

В Евразийский экономический союз сегодня входят Беларусь, Россия, Армения, Казахстан и Кыргызстан. Соответственно, в Минске на саммите ЕАЭС ждут глав евразийской "пятерки": Владимира Путина, Касым-Жомарта Токаева, Садыра Жапарова. Премьер Армении Никол Пашинян будет на видеосвязи.

Будут и представители стран - наблюдателей союза (это Узбекистан и Куба), делегации ОАЭ, Мьянмы, Монголии, Никарагуа. Всего на экономический форум заявлено 29 стран и больше 2 тыс. человек.

Александр Лукашенко отметил, что в ЕАЭС есть что обсуждать, но заседания ради заседаний никому не нужны. "Повестка Высшего совета должна быть насыщенной и предметной, соответствующей нашим национальным интересам. Евразийская экономическая комиссия внесла аж 700 листов - 4 килограмма материалов. При этом чуть ли не все они предлагают принять без обсуждения. Если они так готовы и согласованы, соответствуют нашим интересам, как и других государств, ради бога. Если там все так хорошо. Если это пустая порода без грамма добавленной стоимости для союза, значит, такие вопросы не должны быть внесены в повестку дня, - заявил белорусский лидер. - Я об этом говорю, потому что я как председатель буду предлагать эту повестку дня".

Саммит лидеров ЕАЭС и Евразийский экономический форум - это как два события в одном. Будут "разведены" на несколько дней. Какие вопросы поднимают?

Наталья Петкевич news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19e315db-c424-49a0-9a1d-683f8d9c6428/conversions/960f1303-5bb7-4392-a95a-adb16586161b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19e315db-c424-49a0-9a1d-683f8d9c6428/conversions/960f1303-5bb7-4392-a95a-adb16586161b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19e315db-c424-49a0-9a1d-683f8d9c6428/conversions/960f1303-5bb7-4392-a95a-adb16586161b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/19e315db-c424-49a0-9a1d-683f8d9c6428/conversions/960f1303-5bb7-4392-a95a-adb16586161b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Все актуальные вопросы экономической повестки, которые есть в мире: от цифровых вещей до каких-то проблемных вопросов в экономической политике, маркировка и так далее, - все выносится на обсуждение".

Площадка - новый выставочный центр "БелЭкспо". Он на МКАДе, поэтому честно спросили вице-премьера и про возможные пробки. Минск слишком привык к суперкомфорту на дорогах. Но международные события кое в чем обязывают.

"Пробки, конечно, будут, потому что много глав государств, много гостей, в том числе и охраняемых лиц. Тем не менее Президент дал очень конкретные поручения, которые связаны с тем, что этими вопросами тоже надо заниматься для того, чтобы не очень ущемить возможности для передвижения наших людей", - рассказал Наталья Петкевич.

Что конкретного ждут от переговоров? Подписания соглашений. Беларусь активно выстраивает экономическое пространство с партнерами на Востоке. Чтобы бизнес работал, нужны правила.

Максим Рыженков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceae1d33-db2d-4a3b-86ee-9a2abe57dea6/conversions/8b2ebf9f-f9a7-4e9c-8194-854ebe698207-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceae1d33-db2d-4a3b-86ee-9a2abe57dea6/conversions/8b2ebf9f-f9a7-4e9c-8194-854ebe698207-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceae1d33-db2d-4a3b-86ee-9a2abe57dea6/conversions/8b2ebf9f-f9a7-4e9c-8194-854ebe698207-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ceae1d33-db2d-4a3b-86ee-9a2abe57dea6/conversions/8b2ebf9f-f9a7-4e9c-8194-854ebe698207-xl-___webp_1920.webp 1920w

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Планируется, что будут подписаны два соглашения: между ЕАЭС и Монголией, между ЕАЭС и ОАЭ о торгово-экономическом сотрудничестве, которые дадут более широкие возможности для выстраивания торгово-экономических отношений членов ЕАЭС с данными государствами".

Максим Рыженков как министр - один из любимых спикеров журналистов. Всегда по делу, интересно и не отказывая в комментариях. Поэтому пул позволил себе присоединиться к поздравлениям с днем рождения, который Максим Владимирович провел на работе.

"Ведомства Беларуси и России, в том числе следственные органы, будут действовать вместе" - такие заголовки новости на "Первом информационном" выдавали в пятницу, 20 июня. Президент Беларуси провел встречу с председателем Следственного комитета России. Начали с приятного. Александр Бастрыкин вручил белорусскому лидеру медаль "80 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне".

"Весь советский народ победил в этой великой войне. Белорусский народ внес огромный вклад в эту Победу", - подчеркнул председатель Следственного комитета России.

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"В это непростое время мы с вами. Мы не скрывали (единственное в мире государство), что мы с Россией. Мы были, есть и будем всегда с вами. На нас вы можете рассчитывать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Естественно, мы делаем это аккуратно, осторожно. Наголо шашку не выхватываем, как казаки. Но если уже выхватили, то будем сражаться вместе с русскими людьми, защищая наше общее Отечество. От этого никуда не денешься. Оно у нас одно, другого не будет. Поэтому благодарю вас за все доброе, что вы делаете для Беларуси и для нашего единства, для интеграции наших государств".

Глава СК России прибыл в Минск на совещание по актуальным совместным делам. Ведомства работают открыто друг с другом. Это и про помощь в раскрытии дел, в обмене информацией, в использовании подходов. Стороны доверяют друг другу.

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России:

"Я сторонник того, чтобы мы создавали свои, отечественные методы цифрового раскрытия преступлений, цифровых технологий. С белорусскими коллегами мы это делаем. Полностью открыты в этом плане и обмениваемся опытом по полной программе".

В это же время во Дворце Независимости готовились к еще одному событию - вручению наград лучшим выпускникам вузов.

Завтрашние инженеры, ветврачи, логопеды, пилоты, переводчики, учителя - были приглашены 20 человек со всей страны, окончившие вуз с красным дипломом.

Президент поздравил собравшихся и вручил награды. Но главное, конечно, - это советы от человека, у которого уже все получилось.

"Не отступайте, если ошиблись. В жизни бывает всякое. Будут и ошибки, будут неудачи. Но, как говорят, только тот не ошибается, кто ничего не делает", - напутствовал белорусский лидер.

Обязательный бокал шампанского - в Зале торжественных церемоний его поднимают все, и студенты попросили фото на память.

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Белорусский Президент никогда не отказывает.

Перед экскурсией было еще много съемок. С министром образования в том числе. Журналисты решили поинтересоваться, сколько лет назад он сам был выпускником?

Андрей Иванец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5740b97-7d3a-4818-a82f-05c9bf9f3545/conversions/e7f1c873-52d6-4e70-92d7-420df4f1f3c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5740b97-7d3a-4818-a82f-05c9bf9f3545/conversions/e7f1c873-52d6-4e70-92d7-420df4f1f3c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5740b97-7d3a-4818-a82f-05c9bf9f3545/conversions/e7f1c873-52d6-4e70-92d7-420df4f1f3c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5740b97-7d3a-4818-a82f-05c9bf9f3545/conversions/e7f1c873-52d6-4e70-92d7-420df4f1f3c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В 2006 году, поэтому 19 лет назад я тоже был выпускником. Такой уникальной возможности у нас не было. Поэтому мне кажется, что сегодня, как никогда, для нашей молодежи делается абсолютно все".

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