Наталья Эйсмонт рассказала о результатах переговоров лидеров Беларуси и Омана

"Встреча Президента Беларуси с Султаном Омана продолжалась почти 2,5 часа. И в первую очередь я бы хотела отметить ее добрую, позитивную, дружескую атмосферу. Но все это, конечно, на такой прагматичной, взаимовыгодной основе. Конечно же, фундамент взаимоотношений, как и в отношениях с любыми странами, - это экономика. Как отметил сегодня Президент Беларуси, мы можем многое производить, а в Омане умеют продавать, и вместе мы многое еще больше можем произвести и продать, - сказала Наталья Эйсмонт. - Конечно же, наш интерес еще и в том, чтобы работать вместе с Оманом шире - на страны Юго-Восточной Азии, работать с Африкой. Вообще, все члены белорусской делегации отмечают очень хорошее отношение к нашей стране, к белорусам. Никакого торможения, очень быстро решаются все вопросы. Серьезная настроенность на работу есть у всех. Президент Беларуси и Султан Омана сегодня несколько раз говорили о том, что вместе и лично, именно лично, будут отслеживать реализацию двусторонних проектов. Это очень важный момент, как было отмечено. В целом, за сотрудничество с Республикой Беларусь здесь отвечает Оманское инвестиционное агентство. Но именно вот такой контроль, пристальный контроль лидеров, - это, конечно, очень важный фактор, который обязательно будет работать на развитие отношений".