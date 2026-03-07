3.74 BYN
"Нежные и сильные, очаровательные и мудрые" - Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с праздником 8 Марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Глава государства отметил, что прекрасный праздник 8 Марта наполнен приятными эмоциями: "Он приходит вместе с весной, пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности, которые мы дарим вам, дорогие женщины - нежные и сильные, внимательные и заботливые, очаровательные и мудрые. Вы - самое ценное, что есть в нашей жизни".
"Спасибо за то, что создаете гармонию и уют, согреваете своим теплом, вдохновляете нас, мужчин, на созидание, - говорится в поздравлении. - Пусть в Год белорусской женщины у вас будет много радостных и счастливых мгновений, осуществятся заветные мечты, а близкие окружают любовью и вниманием".