"Нежные и сильные, очаровательные и мудрые" - Лукашенко поздравил соотечественниц с 8 Марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил соотечественниц с праздником 8 Марта. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Глава государства отметил, что прекрасный праздник 8 Марта наполнен приятными эмоциями: "Он приходит вместе с весной, пробуждая в сердцах чувства восхищения и благодарности, которые мы дарим вам, дорогие женщины - нежные и сильные, внимательные и заботливые, очаровательные и мудрые. Вы - самое ценное, что есть в нашей жизни".