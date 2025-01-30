Обеспечение безопасности страны - Лукашенко утвердил решение на охрану государственной границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 января утвердил решение на охрану государственной границы.

Ситуацию по периметру наших рубежей Главнокомандующий охарактеризовал как непростую. И в новом году сохраняются внешние вызовы пограничной безопасности. Они связаны с милитаризацией приграничных регионов сопредельных государств ЕС и Украины, активизацией разведывательной деятельности. Также не прекращаются факты силового вытеснения в нашу страну беженцев с территории Евросоюза.

Глава государства ставит перед всеми ведомствами, без исключения, задачи по обеспечению безопасности страны. По мнению Александра Лукашенко, нужно не просто защищать границу, а прогнозировать возможные угрозы.

Как будут защищать рубежи на земле и в небе? Разговор об обеспечении безопасности и подписание решения об охране государственной границы - мероприятие традиционное для начала года. Это повод обсудить нашу тактику в случае различных вариантов развития событий. И, конечно, работу на упреждение.

Именно поэтому весь силовой блок в сборе. Госсекретарь Совета безопасности, Председатель КГБ, министры обороны и внутренних дел, председатель Госпогранкомитета и начальник Генштаба. В таком составе обсудили все вопросы безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Традиционно в начале года, как это у нас принято, мы в очередной раз утверждаем решение на охрану государственной границы. Сегодняшнее решение - это не просто линия государственной границы на земле, по воде и в воздухе. Это серьезнейшее решение по защите суверенитета и обороне нашего государства".

Президент заметил, что в защите белорусских рубежей в широком смысле задействованы все силовые структуры от милиции до военных, ведь обеспечить охрану более 3,6 тыс. км одними пограничными войсками сложно.

"Скажу откровенно. Наряду с защитой государственной границы со стороны пограничных войск наиважнейшим вопросом является то, чтобы они нас вовремя предупредили об угрозах. Другие ведомства тоже занимаются этим, но прежде всего это задача наших пограничников - предупредить о возможных угрозах нашей безопасности. Тогда, отмобилизовав все силы, которые есть в стране (от милиции до армии, Министерства обороны), мы сможем противостоять противнику", - заявил глава государства.

Обстановка не дает повода самоуспокаиваться. Пусть она контролируемая, но напряженная. Рядом Украина - постоянные поставки техники и вооружения, залеты беспилотников на нашу территорию и оборудование рубежей противотанковыми рвами и минами. На литовском направлении рядом с нашей границей размещаются воинские контингенты, проводятся учения НАТО. Польша продолжает укреплять свой забор. Огромные очереди на границах. Еще одна проблема - миграционный кризис. Европейские силовики жестоко обращаются с беженцами и силой выдворяют их в Беларусь.

Александр Лукашенко:

"Ситуация на рубежах непростая, мы об этом постоянно говорили и говорим. Работы сегодня хватает не только пограничникам, но и таможенникам, особенно на пропускных пунктах. Очереди с одной и с другой стороны огромные, это дополнительная нагрузка на наших пограничников".

Президент добавил, что не понаслышке знает, что такое пункты пропуска и зеленая граница, как охраняют рубежи. "Это все непросто. Поэтому давайте обсудим основные моменты охраны государственной границы", - резюмировал белорусский лидер.

Приоритетные задачи для органов пограничной службы в 2025 году определены. Это совершенствование боевой подготовки военнослужащих, оснащение их необходимым вооружением и техникой. Пограничники должны быть готовы в любой момент пресечь вооруженные или другие провокации на госгранице.

Основные усилия в охране границы сосредоточены на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности как на земле, так и в воздухе. Глава государства подписал 30 января соответствующее решение.