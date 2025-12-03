3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Официальный визит Лукашенко в Алжир находится в фокусе внимания местной прессы
Официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Алжир находится на первых страницах местной прессы. Фотографии опубликованы одним из крупнейших частных изданий Алжира "Эль Хабар", специализирующимся на финансах и бизнесе "Альжери эко", статью выпустило ежедневное издание "Горизон".
Особое внимание визиту Александра Лукашенко уделяет Algeria Press Service с охватом читателей в несколько миллионов человек, который подготовил с десяток материалов, зафиксировавших важные моменты поездки белорусского лидера: подписание соглашений, ход переговоров, посещение знаковых исторических мест и возложение цветов.
В статье алжирского издания "Экспресс Котидьен" отмечается, что эта встреча придаст новый импульс отношениям двух государств, которые последние годы демонстрировали положительную динамику сотрудничества. Алжир подтвердил свою готовность укреплять партнерство с Беларусью в ряде областей: от сельского хозяйства до инноваций. "Альжери Патриотик" дополняет: обе страны стремятся к расширению сотрудничества, особенно в промышленном и сельскохозяйственном секторах, фармацевтике и энергетике, в которых Беларусь обладает признанным опытом.