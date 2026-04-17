Отношения с ЕС, большая сделка и будущее Беларуси: на какие вопросы ответил Лукашенко в интервью RT

"Если Лукашенко диктатор, то я - королева Англии" - вывод из сегодняшнего (17 апреля) интервью во Дворце Независимости. Президент Беларуси Александр Лукашенко ответил на вопросы американского журналиста с аудиторией в 40 млн человек.

Это большое интервью телеканалу RT и Рику Санчесу, ведущему авторской программы "Эффект Санчеса". Участниками его программы в разное время были помощник Президента России Владимир Мединский, глава МИД Сергей Лавров, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Санчес известен и интервью с большими политиками, например, Михаилом Горбачевым, Бараком Обамой и Фиделем Кастро.

С белорусским лидером в беседе было затронуто немало тем. Например, встреча Лукашенко и Трампа, большая сделка и ее условия, отношения Беларуси и Евросоюза, дружба Президента Беларуси с мировыми лидерами.

Американские журналисты во Дворце Независимости - гости в последнее время частые. Открыл "двери" Марио Науфал. В прошлом феврале 1,5 часа они с Президентом говорили о нормализации отношений. Об этом спрашивала и Грета Ван Састерен, журналистка Newsmax и по совместительству жена спецпосланника Джона Коула. Рик Санчес оказался человеком с взглядами намного радикальнее. Уроженец Кубы работал в крупных американских медиа: CNN, Fox News, NBC. 40 лет он вел авторские программы, в Штатах журналиста хорошо знают.

Рик Санчес

Один из его роликов стал тизером новой программы Санчеса на телеканале Russia Today. "Эффект Санчеса" - это взгляд на международные события с разных точек зрения. Программа выходит 4 раза в неделю. Каждый выпуск набирает около 40 млн просмотров.

Темы интервью телеканалу RT

В ходе почти двухчасового интервью были затронуты ключевые вопросы белорусской и международной политики. Речь шла о встрече Лукашенко с Трампом, условиях возможной большой сделки и перспективах отношений Беларуси с Европейским союзом. Была поднята тема особых отношений белорусского Президента с мировыми лидерами и вопрос о ядерном оружии - чувствует ли себя Беларусь в большей безопасности?

Журналист также задал острые внутренние вопросы: перед кем отчитывается Александр Лукашенко и что ожидает Беларусь после окончания его правления? Интервьюер не раз отметил, что понимает, ″почему Беларусь идет своим путем″. В связи с этим затронут вопрос о сроке президентских полномочий и их эффективности не только в Беларуси, но и в глобальном масштабе.

Сколько должен длиться срок президентских полномочий?

Как отметил в ходе беседы журналист RT Рик Санчес, на Западе бытует мнение, что в Беларуси существует диктатура, в то время как США представлены образцом демократии. Но несмотря на то что к власти в Америке каждые четыре года приходит новый человек, политическая ситуация в стране не меняется. В то же время в Беларуси на протяжении более чем 30 лет наблюдается последовательное и поступательное развитие, а глава государства пользуется поддержкой народа.

В этой связи журналист задался закономерным вопросом, действительно ли в Америке существует демократия, а в Беларуси - диктатура.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Вы абсолютно неправы. Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека, все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе, война на Ближнем Востоке и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Никакой демократии, прав человека нет. Слушайте, какие права человека, если вы разбомбили школу в независимой, суверенной стране, которая расположена в десятках тысяч километров от вас и ничем вам не угрожала. Вы разбомбили школу, где погибли дети и учителя - почти две сотни человек. А сколько погибло благодаря тому, что вы поощряли бомбежки Израиля? О каких правах человека вы говорите?"

Глава государства подчеркнул, что подобная политика противоречит главному человеческому праву - праву на жизнь. "Если вы за права человека, тогда дайте человеку осуществить главное право - право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки. Вы их уничтожили. Вот вам один только факт, который полностью перечеркивает все, что вы говорили (о правах человека - прим. ред.)", - сказал белорусский лидер.

Президент констатировал, что политика США продиктована интересами, а не демократией и правами человека. В случае войны с Ираном речь идет про желание заполучить контроль над нефтью и газом. "Эти интересы (нефть и газ - прим. ред.) вами добываются любым способом, в том числе военным. Вы готовы бомбить, ломать, крошить, невзирая ни на какие права человека - это основа диктатуры", - заявил он.

Александр Лукашенко

Кроме того, считает Александр Лукашенко, демократии нет и внутри самих Соединенных Штатов: "Вы говорите о правах человека, о демократии, а реально в стране ничего не меняется. Так, может быть, у вас диктатура внутри страны?"

В этой связи глава государства выразил точку зрения о том, что Америка могла бы поучиться демократии у Беларуси. "У нас - я об этом давно говорил - демократии вам придется учиться. У нас во сто крат этой демократии больше, чем у вас. Реальной демократии, реальных прав человека… О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека, какие у него права? Он мертвый", - заключил белорусский лидер.

Цена геополитических игр

О цене геополитических игр говорили шире. Пока Иран и Штаты только заявляют о том, что они очень близки к заключению соглашения, Ормузский пролив перекрыт. От нехватки нефти страдает весь мир. Больнее всего это бьет по странам без запасов. Если посмотреть чуть назад, все развязанные американцами войны приносили сильную дестабилизацию не только на Ближнем Востоке.

Возможность глобального мира

"Вы один из лидеров движения "За светлое будущее для всего мира". Как вы думаете, наступит ли когда-нибудь такой день, может быть, мы с вами его и не увидим, но его увидят наши дети, когда Беларусь, Северная Корея, Иран, Россия, Китай, Бразилия не будут противостоять Западу, а будут стоять плечом к плечу, чтобы обеспечить светлое будущее для всех? Т. е. мир, в котором мы не будем бороться, а мир, в котором будет сила, которая справедливо будет нести добро всем?" - спросил журналист.

"Дай бог, чтобы это время наступило, - сказал Президент. - Мне трудно, исходя из нынешней обстановки и ситуации, поверить, что такое время придет".

Александр Лукашенко

В этом контексте глава государства обратил внимание на особую роль президента США Дональда Трампа. "Несмотря на отдельные глупости, несмотря на импульсивность некоторую, Трамп для этого (для наступления в будущем всеобщего мирного времени - прим. ред.) сделал многое. Трамп показал всему миру, что ваши Соединенные Штаты Америки не всемогущи", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"По своей мощи (США - прим. ред.) - супердержава, но не суперсила", - добавил он. Правильность этого утверждения, по словам Президента, показали события на Ближнем Востоке - бездумная авантюра в Иране.

В отсутствии суперсилы у США смогли убедиться все, включая Китай, который Штаты рассматривают как своего главного врага. Президент Беларуси считает, что если американцы не смогли справиться с Ираном, то уж с Китаем - тем более. "Не лезьте в Китай. Там такая мощь, с которой они (США - прим. ред.) справиться никогда не смогут", - сказал белорусский лидер.

"Руководство Америки поняло, что они супердержава, но не сверхсила. Это главное", - подчеркнул глава государства. По его словам, есть надежда, что американцы, осознав это, будут считаться не только с Китаем и Россией.

"Россия - огромная территория, там они ничего не сделают ракетами. Ракеты быстрее закончатся, чем территория России. Иран тоже это показал", - отметил Президент.

Александр Лукашенко

"Вы, американцы, должны остановиться и понимать, что кроме интересов США - Гренландия, Куба, Венесуэла, Никарагуа, Панамский канал и прочее… Кроме ваших интересов, даже в западном полушарии есть страны, у которых есть свои интересы", - обратил внимание белорусский лидер.

Говоря о роли Дональда Трампа, Президент Беларуси подчеркнул: "Он очень много сделал плохого. Но и он показал всему миру истинное лицо Соединенных Штатов Америки и их возможности. Они не безграничны. Эта ситуация может привести к тому, что американцы вынуждены будут считаться с интересами другими, а значит, светлое будущее не за горами".

Выборы в Венгрии: поддержка Америки против поддержки ЕС

Есть американский след и в европейском контуре, не всегда он теперь приводит к лояльности. На выборах в Венгрии Виктора Орбана прилетал поддерживать американский вице президент Джей Ди Вэнс. Развернулась ситуация не в пользу Орбана.

"Я бы посоветовал не спешить с оценками венгерской политики и политики Орбана. Он прагматик, реалист... Это то, что я слышу из средств массовой информации. Но почему Орбан проиграл? Значит, были серьезные изъяны в политике, особенно во внутренней политике, - считает Александр Лукашенко. - Ведь конкретные люди внутри голосовали. И нельзя сказать, что они ошиблись, потому что разрыв очень большой. Значит, оппозиция в лице Мадьяра предложила внятную и привлекательную позицию. Наверное, они (партия Виктора Орбана "Фидес" - прим. ред.) много говорили, но не все делали внутри страны. Оппозиция это подхватила".

Белорусский лидер сделал оговорку о том, что партию "Тиса" нельзя назвать в полной мере оппозиционной. "Насколько я знаю, он (Петер Мадьяр - прим. ред.) вместе с Орбаном когда-то работал и начинал. Поэтому многое заложено внутри той партии, в которой они были вдвоем - Мадьяр и Орбан", - добавил он.

Рик Санчес

Журналист RT высказал мнение, что победа партии "Тиса" может быть связана с тем фактом, что она получала финансирование и всяческую поддержку со стороны Евросоюза. На это Президент возразил тем, что и Виктор Орбан получил значительную поддержку, но со стороны США.

"Орбан знал, что Европейский союз будет не с ним. Ну, так ты политик, у тебя целая партия! Ты должен был противостоять этому. Евросоюз в открытую поддерживал оппозицию... А американцы поддерживали открыто Орбана. Поэтому дело не в этом, - уверен Александр Лукашенко. - Дело в ошибках, которые были допущены во внутренней политике. Время покажет, кто был прав, кто виноват".

Глава государства привел и другой аргумент. Запад оказывал поддержку и белорусской оппозиции, но это не помогло ей завоевать доверие народа. "У нас тоже Запад всю жизнь поддерживал и финансировал нашу оппозицию. И что? Ничего, потому что мы проводим все-таки при всех ошибках и недостатках нормальную политику в отношении собственного народа", - добавил он.

Послесловие интервью

Уже после интервью, полная версия которого выйдет в понедельник, Рик Санчес поделился своими впечатлениями и о разговоре в целом, и о личности Лукашенко.

Рик Санчес

"Я американец, вы сами это сказали. В Америке каждый день тебе в голову вкладывают определенную информацию. И Александр Григорьевич правильно подчеркнул, что мы с Марко Рубио выросли в одном районе. И у Марко Рубио немножко другой взгляд на мир, он отличается от моего. Но, тем не менее, мы оба росли в Америке, где нам всю жизнь каждый день говорили, что китайцы - обманщики, россияне и белорусы - хулиганы, с ними нельзя общаться. Африка и Латинская Америка вообще не имеют никакого значения, на Ближнем Востоке живут только террористы. Это каждый день вкладывается тебе в голову, СМИ твердят только об этом. Когда я приехала сюда, понимаю, что есть другая реальность. Именно поэтому наша с вами работа очень важна. Нужно показать всему миру, что нет однобокого взгляда на жизнь. Если Лукашенко диктатор, то я - королева Англии", - отметил Рик Санчес.

Насколько американская аудитория готова такую версию слышать, это уже персонально интересовало белорусский пул. Освещая повестку, мы понимаем, насколько важная готовность "смотреть под другим углом".

"Я думаю, что американская аудитория готова как никогда. Мы просто устали от того, что нас заставляют участвовать в войнах от лица других стран, например, от лица Израиля, решать чужие проблемы, и от этого в обществе возникает гораздо больше вопросов. Основной из них - куда это все нас приведет, как долго мы будем еще идти этим курсом, развязывать бесконечные войны, ненавидеть Россию, Китай и Беларусь. Американцы не хотят этих войн. Нам важна Америка. Она должна стоять на первом месте, а не проблемы других стран и их войны. Именно поэтому, я думаю, наша аудитория готова, чтобы услышать лидеров России, Беларуси, Китая и понять их", - подчеркнул журналист.