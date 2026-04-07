Отсутствие результатов при масштабной господдержке: Лукашенко оценил работу БНБК и обозначил задачи

Белорусская национальная биотехнологическая корпорация. Как должна развиваться дальше? Президент сегодня провел совещание. Были обозначены проблемы производства и, самое главное, обсуждены перспективы очень дорогого и высокотехнологичного кластера.

Продукция БНБК, по планам, должна была заполнить внутренний рынок и активно продвигаться на экспорт. Но планы не выполняются, есть технологические вопросы, конкуренция на внешних рынках.

Президент считает, что это вопрос подходов. Глава государства сегодня выслушал доклады разных курирующих специалистов. Принято решение создать отдельную группу, которая будет заниматься вопросами развития корпорации, с учетом всех негативных моментов.

Президент провел совещание по развитию БНБК

О БНБК, как инновационном производстве в Беларуси, заговорили в 2018-м. Аграрная страна, нужны технологии, которые, если говорить очень просто, влияют на скорость и качество выращивания птицы, рыбы, в принципе любых пород в животноводстве. Но делают это органически правильно, без ущерба и для отрасли и, разумеется, конечного потребителя. В первых же строчках описания компании есть: "выпускает не ГМО продукцию".

Кто контролирует корпорацию сегодня?

На этом совещании будут присутствовать все заинтересованные. Первый заместитель премьер-министра отвечает за привлечение прямых китайских инвестиций, уже под расширение БНБК, о котором тоже сегодня говорили. Еще один заместитель премьера - Юрий Шулейко (аграрная сфера в стране под его руководством) - председатель наблюдательного совета в БНБК. Здесь же глава Академии наук. Как научные разработчики корпорации, они определенно нужны. За столом и конечные потребители - глава Солигорской птицефабрики. Поскольку БНБК задумывалась в первую очередь как проект для внутреннего пользования, за этими премиксами и кормами должна была стоять очередь.

Перспективы и результаты кластера

Александр Лукашенко

Пришло время объективно оценить результаты работы корпорации, отметил Александр Лукашенко: "Планировалось, что премиальные комбикорма, премиксы, витамины, аминокислоты не только выведут на новый уровень отечественный аграрный комплекс, но и станут солидной статьей экспорта, будут приносить стране валюту. Со стороны государства корпорации была оказана существенная поддержка: преференции по уплате налогов, гарантии правительства по кредитам, особый порядок отражения курсовых разниц. В уставный фонд предприятия внесли бюджетные средства в размере 226 млн рублей. Только льготных правительственных кредитов Китайской Народной Республики привлекли порядка 600 млн долларов".

За эти деньги построили больше 10 самостоятельных заводов. Заняли 170 гектаров площади, большой коллектив, брали лучших из лучших, о БНБК стали быстро узнавать как об обладателях тех же технологий, что есть у Китая, который и «держит» рынок таких добавок в мире. Официальный Пекин передал технологии Минску благодаря личным договоренностям Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Так что все карты сразу были в руках. Логичный вопрос от главы государства: 2Что с ними сделали?"

По итогам 2025 года БНБК сработала в убыток

"До настоящего времени на полную загрузку мощностей биохимического и комбикормового производств так и не вышли. Целевые показатели производственной программы не достигнуты, сохраняется острый дефицит оборотных средств, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Что в этой ситуации делает руководство? Идет привычным путем: с протянутой рукой за дополнительной государственной поддержкой. Напоминаю в который раз - на это денег в бюджете нет и не будет. Средства выделяются на время и с обязательным возвратом. Это я для тех, кто еще не понял этого".

Дело в том, что будущее, уже и настоящее, биотехнологий - это не только витамины, корма, премиксы. Это и биоразлагаемая упаковка, и много разных медицинских материалов, фармпромышленность: пробиотики и антибиотики. Каждое из этих направлений может стать точкой роста для разных производств, при условии, что БНБК, как первоисточник, будет работать качественно.

"Поэтому сегодня, кроме принципиальных и объективных оценок текущей ситуации, жду конкретных предложений по перспективам развития БНБК в ближайшие годы", - подчеркнул белорусский лидер. - А для этого, нужно прежде всего конкретизировать, кто является конечным потребителем продукции БНБК, какие продукты уже созданы и что нового будет предложено рынку в обозримой перспективе".

Будущее и настоящее биотехнологий

В подходах к работе БНБК уже было так называемое оздоровление. Менялся руководящий состав, пересматривались основные культуры. Все-таки сорта пшеницы - это основной материал для производства тех же аминокислот. И такую пшеницу в Беларуси надо было подобрать. Зерно глубоко перерабатывается, превращаясь в глюкозный сироп. И вот этот продукт - еда для специальной бактерии. После чего и появляется нужная аминокислота. Освоена ли эта технология белорусами? Да. Но чтобы идти дальше, как определили сегодня, нужен другой подход.

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси

Владимир Караник, председатель Президиума Национальной Академии наук Беларуси: "БНБК - это действительно знаковый проект, при реализации которого построены новые производственные площади и освоены новые технологии. Образно говоря, сейчас Беларусь владеет технологиями на уровне пользователя, то есть нам передали производственную технологию, для того чтобы запустить все технологические процессы и получить конечную продукцию. Сейчас речь идет о том, что Академия наук должна подключиться, чтобы с уровня пользователя, который сотрудники БНБК успешно освоили, переходить на уровень разработчика".

Пока ситуация в компании не самая радужная. После проверки Комитетом государственного контроля пришли к выводу, что в подвешенном состоянии и экспорт, и в целом, любые планы.

news.by

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси: "Каждый год формируются производственные планы, которые по своему уровню ниже бизнес-плана по пороговым значениям. Но даже и они не выполняются. Экспорт падает. В этом году еще большее ухудшение идет, чем в прошлом".

Плюс падение экспорта связано и с жесткой конкуренцией на рынке. Чем дальше - тем ситуация хуже. Тут никто не будет ждать.

news.by

Юрий Шулейко, заместитель премьер-министра Беларуси: "Да, мы расширили наши направления, но они не носят сегодня массового характера. Мы столкнулись с высокой конкуренцией коллег-китайцев, которые нам построили БНБК. Они сегодня ведут другую ценовую политику на территории Российской Федерации. А у нас границы открыты, поэтому нам тоже предстоит принять ряд решений, чтобы урегулировать и защитить внутренний рынок. Мы находимся в очень высокой конкуренции. А останавливаться на достигнутом, то, что мы сегодня имеем БНБК-1, БНБК-2, это уже для нас какой-то определенный позыв, идти дальше или не идти. Мы сегодня к этой позиции подошли очень близко, и ряд экспертов обозначат эти направления для развития БНБК".

Один из вариантов решения - китайское партнерство на уровне завода и производства на наших мощностях. Возможный вариант, когда выиграют все. Такое решение будет связано и с необходимостью дополнительного кредитования. Глобально - да. В Беларуси будут развивать и БНБК и прикладные от него производства. Но как? На совещании была создана группа, которая оценит и сформирует проект, возможный в двух вариантах.

Николай Снопков, первый вице-премьер Беларуси

Николай Снопков, первый вице-премьер Беларуси:

"Это будет либо льготный правительственный китайский кредит (он заложен в бюджете КНР на 2026 год в объеме 3,5 млрд юаней), либо прямой инвестор - китайский сопартнер, который будет вместе с нами и как обладатель технологий, и как бизнес-партнер. Проект может выстрелить таким образом, что окупится в течение трех лет. Если проект окупается в течение 13-15 лет, на мой взгляд, это прекрасно. Но нам нужно ориентироваться прежде всего на пусть и небольшой, но внутренний спрос, чтобы улучшить эффективность таких производств, существующих в стране. Есть такая базовая вещь - импортозамещение. Но импортозамещение нужно не ради импортозамещения как такового, а ради того, чтобы улучшать финансовую составляющую и эффективность существующего бизнеса в стране. Экспортоориентированность с учетом волатильности рынка, непонятности в мире - это вопрос второй".