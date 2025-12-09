Перспективные партнеры: Лукашенко призывает Кению действовать более активно на двустороннем треке

Развитие диалога и расширение сотрудничества от экономики до гуманитарной сферы. 9 декабря во Дворце Независимости состоялась встреча Президента Беларуси со спикером Сената Кении.



Минск готов помогать и специалистами, и техникой по всем интересующим направлениям. Кения в силу географического положения и емкости рынка очень перспективный партнер на Африканском континенте. Глава государства призывает на двустороннем треке действовать более активно.

Что Беларусь может предложить Кении

Приветствуя зарубежного гостя, глава государства в начале встречи отметил: "Хорошо, что вы приехали. Народная дипломатия на самом высоком уровне имеет всегда большое значение". В этой связи Президент вспомнил про свой визит в Кению, состоявшийся в декабре 2023 года, и переговоры с Президентом этой страны Уильямом Руто.



"Я очень хорошо помню свой визит в Кению. Передайте самые добрые пожелания Президенту Кении. Как мне показалось, это очень добрый и порядочный человек. Пусть это был короткий визит, но я помню даже детали", - сказал белорусский лидер.

Глава государства обратил внимание, что Кения - очень важная страна, с большим количеством населения, расположенная на востоке Африки. "Это своеобразный форпост для любой страны при входе на Африканский континент", - заметил Президент.

Отдельный акцент Александр Лукашенко сделал на сфере сельского хозяйства, которое в Кении достаточно динамично развивается. "Но тем не менее мы имеем возможность и соответствующие технологии для того, чтобы двигаться вперед, - подчеркнул Президент. - Мы готовы вам помогать в становлении новых направлений в сельском хозяйстве. Мы готовы помогать вам специалистами, поставлять соответствующую технику".

Перспективные и взаимовыгодные направления - машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка. По всем этим пунктам можно найти общий язык и развивать сотрудничество. В целом, на двустороннем треке глава государства призывает действовать более активно.

Президент: Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Кенией

Президент, в частности, подчеркнул: "Кения - прекрасная страна, уже знакомая нам. Я предлагаю более активно нам действовать. Надо выработать соответствующий план. Мы направили кенийской стороне, насколько я владею информацией, дорожную карту. Думаю, что нам надо на основании этой дорожной карты разработать соответствующий план наших действий. То есть актуализировать эту дорожную карту с учетом потребностей двух государств. Когда есть план, есть ответственные люди за реализацию тех или иных пунктов этого плана, направлений, тогда будет результат. Словом, мы очень заинтересованы в сотрудничестве с вашей страной".

Теплые отношения Беларуси и Кении

Теплые отношения между странами оттеняют климатические особенности двух государств. Спикер Сената в ходе разговора даже пошутил про нынешнюю белорусскую зиму.

Амазон Джеффа Кинги, спикер Сената Кении:

"Господин Президент, от себя лично, от нашей делегации, от всего кенийского народа хотел бы вам выразить слова искренней благодарности за тот теплый прием, который вы нам оказали. Народ Беларуси очень дружелюбен. В ходе нашего визита у нас состоялись прекрасные контакты с нашими коллегами. Прежде всего, с сенаторами мы обсуждали сферы двустороннего взаимодействия, а также возможности для взаимодействия между парламентами наших стран. Я очень рад, что мы подписали меморандум о взаимопонимании, который четко обрисовывает те сферы взаимодействия, по которым мы будем двигаться дальше".