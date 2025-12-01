Президент Беларуси находится в Омане с рабочим визитом

Продолжается рабочий визит Президента Беларуси в Оман. Запланированы переговоры Александра Лукашенко с Султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Взаимодействие двух стран в последнее время значительно активизировалось. В том числе благодаря обмену визитами на высшем уровне.

Перспективные направления сотрудничества были определены в ходе визита Александра Лукашенко в Маскат в 2024 году, а после получили развитие и легли в основу полноценной дорожной карты. Ее подписали в Минске во время визита Султана Омана в октябре 2025 года.