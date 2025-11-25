Президент Беларуси направится с визитом в Кыргызстан для участия в саммите ОДКБ

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/828ee419-770c-44bf-9dbc-9adf606117ca/conversions/1664d8ce-2dbc-476f-939e-24835b8e09ed-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Белорусский лидер Александр Лукашенко 26 ноября направится с рабочим визитом в Кыргызскую Республику, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лидеры стран на саммите в Бишкеке 27 ноября подведут итоги деятельности ОДКБ в межсессионный период, рассмотрят проблемы международной и региональной безопасности. В своем выступлении Александр Лукашенко выскажется по актуальным вопросам обеспечения коллективной безопасности на евразийском пространстве, обозначит направления, которые требуют особого внимания партнеров.

В числе документов, которые предстоит принять, - итоговая декларация Совета коллективной безопасности, решения, касающиеся обеспечения текущей деятельности организации, укрепления сотрудничества в противодействии незаконному обороту наркотиков и незаконной миграции.

Планируется, что в Бишкеке также состоится двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным.

После визита в Кыргызстан Президент Беларуси посетит ряд стран дальнего зарубежья. География большой поездки главы государства охватывает Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и Северную Африку.