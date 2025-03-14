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Президент Беларуси: Решение о создании Союзного государства было единственно правильным
Решение Беларуси и России о создании Союзного государства было единственно правильным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.
"Наши страны сполна ощутили пресловутые демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее, при любом удобном случае поставят подножку и предадут не задумываясь, - сказал глава государства. - Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные "партнеры" времени даром не теряли. И в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которое после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилось к нашим границам".
А натовские бомбардировки Югославии, отметил Александр Лукашенко, окончательно убедили всех как в истинных целях Альянса, так и в том, что декларируемые Западом принципы мирного сосуществования и международное право в действительности больше ничего не способны гарантировать.
Не создавала надежных опор и внутренняя ситуация - кризис в экономике и обществе, чехарда с переделом государственной собственности и повальная коррупция. "Мы поняли, что рассчитывать надо только на себя. Сама жизнь подтолкнула всех нас к более решительным шагам по сближению, формированию совместных гарантий экономической и военной безопасности, - заявил белорусский лидер. - Вместе с первым Президентом России Борисом Николаевичем Ельциным, я ему за это очень благодарен, при поддержке народов наших стран мы приняли единственно правильное решение - о создании Союзного государства. Отбросили все опасения, кто кого может поглотить, кто кем будет управлять, кто и что получит в итоге".