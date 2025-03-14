Президент Беларуси: Решение о создании Союзного государства было единственно правильным

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Решение Беларуси и России о создании Союзного государства было единственно правильным. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в своем выступлении в Совете Федерации в ходе официального визита в Российскую Федерацию.

"Наши страны сполна ощутили пресловутые демократию и свободный рынок. Мы увидели, что дружеской поддержки от Запада ожидать не стоит. Скорее, при любом удобном случае поставят подножку и предадут не задумываясь, - сказал глава государства. - Пока мы пытались встать на ноги, собрать по частям разрушенные связи, хоть как-то слепить бюджет, накормить народ, наши западные "партнеры" времени даром не теряли. И в 1999 году прошла очередная волна расширения НАТО, которое после вступления в него Чехии, Польши и Венгрии вплотную приблизилось к нашим границам".

А натовские бомбардировки Югославии, отметил Александр Лукашенко, окончательно убедили всех как в истинных целях Альянса, так и в том, что декларируемые Западом принципы мирного сосуществования и международное право в действительности больше ничего не способны гарантировать.