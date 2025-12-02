3.73 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Президент Беларуси встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжира
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Алжире встретился со спикером Национальной народной ассамблеи Алжирской Народной Демократической Республики Ибрагимом Бугали, сообщает БЕЛТА.
"В последние годы динамика наших отношений значительно усилена, и в этом направлении нам надо двигаться. Но тот товарооборот, который мы имеем на сегодняшний день, совсем не отражает потенциала наших стран. Мы провели здесь форум деловых кругов Беларуси и Алжира, установили отношения напрямую между компаниями. Думаю, нам удастся значительно увеличить товарооборот. Мы обязательные люди и будем неукоснительно соблюдать наши договоренности. Торможения с нашей стороны не будет", - сказал Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что Беларусь - машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. "Многие направления нам удалось развить. Мы готовы с вами этим делиться, - заверил белорусский лидер. - Обучение кадров в рамках этих технологий - это будет наша задача".
"Парламенты обязаны будут сыграть важнейшую роль в реализации наших договоренностей", - подчеркнул белорусский лидер.